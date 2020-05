90% de llamadas para denunciar violencia contra las mujeres son falsas: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que el 90 por ciento de las llamadas que recibe el 911 para denunciar violencia contras las mujeres son falsas.

"Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90 por ciento de esas llamadas que te sirven de base son falsas, está demostrado", dijo al ser cuestionado sobre la problemática durante su conferencia matutina.

López Obrador agregó que se ha detectado un porcentaje similar en el número de llamadas que el Metro recibe sobre supuestas amenazas de bomba.

El mandatario se refirió a las cifras sobre un aumento de 32 por ciento en las llamadas por violencia de pareja y de 23 por ciento por violencia familiar entre enero y marzo.

En abril se dio inicio la Jornada Nacional de la Sana Distancia ante la pandemia del COVID-19, por la que se determinó que solo las personas que realizan actividades esenciales saldrían de sus domicilios y se suspendiera las clases.

Al respecto, López Obrador descartó que esta permanencia por más tiempo en los hogares sea la razón del aumento en esas llamadas.

"En la casa de los mexicanos están los hijos, las nueras, los nietos y siempre ha habido una convivencia en armonía. En otras partes, donde no existe esta tradición, esta cultura, pues puede ser que al darse el aislamiento se provoquen agravios, confrontación y violencia. Yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación, pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes pues es un poco lo que pasó con el modelo neoliberal que lo aplicaron a rajatabla en todos lados", explicó

López Obrador reafirmó que tanto Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, como Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), continúan atendiendo el tema del incremento de la violencia contras las mujeres.