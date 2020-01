58% de los mexicanos rechaza rifa del avión presidencial

Una encuesta de El Financiero realizada este sábado y domingo revela que la mayoría de los consultados está en desacuerdo con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial por medio de la Lotería Nacional, luego de que la aeronave no se ha podido vender luego de trece meses de gobierno.

De acuerdo con la encuesta, el 36 por ciento de los consultados está de acuerdo con que se rife el avión presidencial, mientras que el 58 por ciento está en desacuerdo con esta alternativa.

El 86 por ciento afirma estar enterado de la propuesta de la rifa, que comentó el Presidente como una posible alternativa durante su conferencia matutina del viernes 17 de enero en Palacio Nacional, propuesta que se llevaría a cabo por medio de la venta de 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional, con un precio de $500 pesos cada uno.

Especial

A pregunta expresa, el 18 por ciento de los encuestados, a nivel nacional, manifestó que sí le interesaría comprar un cachito para la rifa del avión presidencial, mientras que 82 por ciento dijo que no tiene interés en ello. La misma proporción, 18 por ciento, afirmó que le gustaría mucho ganarse el avión presidencial en la rifa. En contraste, al 72 por ciento no le gustaría ganárselo.

Según el sondeo, el 19 por ciento opina que, para un ciudadano común, ganarse el avión le traería beneficios, pero el 77 por ciento cree que llevarse el premio acarrearía más problemas que beneficios.

Especial

Cuestionados sobre si el Presidente debería utilizar el avión presidencial en vez de trasladarse por medio de vuelos comerciales, el 58 por ciento es de la opinión de que el Presidente sí debería utilizar el avión presidencial, algo que López Obrador ha insistido en que no hará. En contraste, el 39 por ciento opina que es mejor que el Presidente no utilice la aeronave, que se adquirió a finales de la administración del presidente Felipe Calderón.

Especial

Según la encuesta, las opiniones están divididas en relación a si el hecho de que hasta ahora no se haya podido vender el avión presidencial ha sido un fracaso del gobierno o no. El 49 por ciento opina que sí es un fracaso, mientras que el 48 por ciento considera que no es un fracaso.

Finalmente, al preguntarles cuál creen que es la principal razón por la que no se ha vendido el avión, el 37 por ciento afirmó que el gobierno no lo ha sabido vender, el 32 por ciento considera que está muy caro, el 17 por ciento cree que es muy poco útil, y el 6 por ciento manifestó la creencia de que el avión está maldito. Unas opciones. Tras anunciar el regreso a México del avión presidencial, el Presidente dijo que las opciones eran ofrecerlo a empresarios, subastarlo o rentarlo.

Otra opción. El viernes, López Obrador habló de la posibilidad de rifarlo a través de la Lotería Nacional.

Especial

Metodología: Encuesta nacional realizada por vía telefónica a 401 mexicanos adultos el 18 y 19 de enero. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.9 por ciento.

Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.