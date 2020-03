57% de las mujeres piensa sumarse al paro nacional

La convocatoria para hacer un paro nacional “Un día sin mujeres” el lunes 9 de marzo, cuenta con el apoyo del 67 por ciento de las personas entrevistadas a nivel nacional, y también el 67 por ciento en la Ciudad de México, según revelan dos encuestas de El Financiero realizadas los dos últimos fines de semana de febrero.

Según la encuesta nacional, el 57 por ciento de las mujeres en todo el país manifiesta que sí piensan sumarse al paro nacional, principalmente las de edad entre 30 y 49, entre quienes la proporción aumenta a 67 por ciento.

En la Ciudad de México, el 55 por ciento de las mujeres entrevistadas expresó su intención de sumarse al paro este lunes 9, principalmente las jóvenes de 18 a 29 años, entre quienes esa intención aumenta a 70 por ciento.

Cuestionados acerca de si creen que habrá o no sanciones para las mujeres que no acudan a realizar sus labores o actividades, el 22 por ciento de las personas entrevistadas a nivel nacional cree que sí habrá sanciones para la mayoría de ellas; el 25 por ciento, que habrá sanciones solamente para algunas, y el 45 por ciento cree que no habrá ninguna sanción. El 8 por ciento restante no sabe qué opinar al respecto.

En la encuesta de la Ciudad de México también se abordaron algunas preguntas que se hicieron el año pasado con respecto al Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

Según el estudio, el porcentaje de entrevistados que dicen que sí celebran el Día de la Mujer creció 14 puntos, de marzo de 2019 a marzo de 2020, al pasar de 29 a 43 por ciento. Ese crecimiento se observa principalmente entre los hombres, con un aumento de 16 puntos (de 27 a 43 por ciento), frente a un aumento de 12 puntos entre las mujeres (de 31 también a 43 por ciento).

Por otra parte, en la encuesta se preguntó si los entrevistados se consideran o no feministas: según este estudio, el porcentaje de feministas creció ligeramente, de 28 por ciento, en 2019, a 34 por ciento, en este año. Nuevamente, el crecimiento fue más notable entre hombres, con 11 puntos al alza, de 20 a 31 por ciento, que entre las mujeres, quienes suman dos puntos, al pasar de 35 a 37 por ciento de feministas.

Finalmente, se repitió una cuestión de prioridades que se había preguntado en 2019: combatir la violencia y el hostigamiento se consideraba como lo más importante hace un año, con 37 por ciento, y esa percepción creció a 48 por ciento en este año, dejando claro que el tema central en las percepciones públicas es el combate contra la violencia de género.

No obstante, ese crecimiento se da a costa de mejorar las oportunidades laborales de las mujeres, que baja de 27 a 14 por ciento.

