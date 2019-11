5 frases polémicas con las que Solalinde salió en defensa del Gobierno de AMLO

Alejandro Solalinde es sacerdote, defensor de los derechos de los migrantes, fundador del refugio Hermanos en el Camino... y, más allá de eso, uno de los principales partidarios del presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración.

Solalinde ha respaldado al político tabasqueño en dos de los más polémicos casos en su administración: la liberación de Ovidio Guzmán y el homicidio de nueve integrantes de la familia LeBarón.

El clérigo, además, ha defendido a personas cercanas al Gobierno de López Obrador, como al senador Martí Batres en la pasada elección de la Presidencia del Senado, la cual terminó por favorecerle a Mónica Fernández Balboa.

Estas son cinco frases en las que el padre Solalinde ha salido en defensa de López Obrador.

1. Un presidente amigo

"Me alienta el ver a un presidente de la República que no ama el dinero, sino a la gente; que se preocupa por todas y todos (...). Quiero decirles que yo creo en mi presidente, en quien puedo ver la presencia de Jesús caminando con su pueblo, llevando la Buena Noticia de la transformación de sus vidas, por medio de la devolución de la dignidad y los recursos materiales que le corresponden. No, él no me da nada. Yo trabajo escribiendo unas columnas de opinión que les voy a hacer llegar. Nadie maneja mi vida, más que mi consciencia; no me mueve ningún interés. Me siento muy orgulloso de ser amigo y hermano de Andrés Manuel; la cercanía con él me ha permitido ayudar a mucha gente y colaborar en causas de interés nacional, sin aprovechar beneficio alguno para mí", escribió Solalinde el 23 de noviembre en su cuenta de Facebook.

2. Se evitó una carnicería

“El presidente evitó una carnicería. Hubiera sido un infierno Culiacán, por eso optó por parar eso inmediatamente. Pero no significa que van a bajar la guardia”, dijo el sacerdote en una conferencia en Mérida, que recuperó La Jornada Maya, ocurrida apenas unos días después de la captura y liberación de Ovidio Guzmán el 17 de octubre.

3. Marchas sin sentido

"Esas manifestaciones ahora no tienen sentido. Hace nueve años sí, porque era un Gobierno espurio, un Gobierno corrupto, pero hoy tenemos un Gobierno legitimo", detalló Solalinde sobre la declaración de Javier Sicilia del 18 de noviembre, en la cual aseguró que haría una marcha por la actual situación de inseguridad en el país.

4. LeBarón

Que los integrantes de la familia LeBarón digan "de qué lado están: si con México o con Estados Unidos", comentó a El Universal Solalinde sobre la postura de los LeBarón en la que agradecieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.

5. Batres y Senado

"El senador Martí Batres ha jugado un papel muy importante como presidente del Senado. Es pieza clave de la 4a Transformación, un aliado de las mejores causas de México. Es indispensable que siga al frente de la conducción del Senado para que continúen y se profundicen los cambios", comentó el sacerdote sobre la elección en agosto de la Presidencia de la Cámara alta, la cual significó una 'ruptura' entre Batres y Ricardo Monreal.