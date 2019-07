Cuatro veces que Agustín Carstens habló de AMLO

El discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, volvió a tener como protagonista a Agustín Carstens, que en la actualidad es director del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés).

López Obrador mencionó este miércoles que el Plan Nacional de Desarrollo fue uno de los puntos en donde tuve diferencias con Carlos Urzúa, ahora exsecretario de Hacienda.

El mandatario nacional dijo que la propuesta de Urzúa en este proyecto parecía hecha por José Antonio Meade o Carstens.

"Imagínense lo que es eso, que me presentan un Plan (Nacional) de Desarrollo, lo veo y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio (con la política neoliberal), era como si lo hubiese hecho Carstens o Meade, con todo respeto", comentó López Obrador en su conferencia mañanera.

El presidente de México ha mencionado a Carstens en diversas ocasiones en años pasados: desde decir que imperó la corrupción cuando estuvo al frente de Hacienda, hasta señalar que explicara por qué la economía mexicana no creció cuando fue secretario federal.

A propósito de estas ocasiones, recordamos cuatro veces que Agustín Carstens habló de Andrés Manuel López Obrador.

1. ¿Es motivo de preocupación que López Obrador quedara como presidente?

"Yo no puedo prejuzgar sobre algún gobierno, el gobierno de algún candidato. Yo en lo que confío es que la combinación del Ejecutivo, que ciertamente tendrá su propia visión y tendrá el sesgo que le quiera dar desde el punto de vista de su política, va a tener que trabajar con las instituciones. Y yo sí creo que el fortalecimiento de las instituciones es muy importante", dijo Carstens en entrevista con Adela Micha, en el programa En EF y Por Adela, emitido por El Financiero Bloomberg el 5 de julio de 2017.

2. ¿Alguna vez lo buscaron para que colaborara con López Obrador como secretario de Hacienda en caso de que él quedara como presidente?

"No, eso no sucedió", comentó en el mismo programa de En EF y Por Adela, y añadió que incluso "no tengo el gusto de conocerlo (en persona)".

3. ¿Cree que López Obrador es un peligro para México?

"Yo en algún medio dije que (López Obrador) es una incógnita. Y creo que sigue siendo una incógnita. Ha expresado muchos deseos, algunos objetivos, algunos que yo los comparto, pero la verdad es que no ha sido muy claro cómo haría las cosas", aseguró Carstens en entrevista con Televisa, en el programa 'Despierta con Loret', emitido el 24 de noviembre de 2017.

4. En el beisbol como política, ¿cómo ve a López Obrador y sus jugadas?

"Nunca lo he tenido de adversario. Tampoco (de compañero). Jamás hemos coincidido en el terreno de juego", señaló Carstens cuando todavía era gobernador del Banco de México, en entrevista con Milenio, en la edición dominical del 2 de diciembre de 2012.