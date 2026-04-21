Rosario Robles acusa que su arresto fue por orden de AMLO: ‘Sabía que me tenía que detener’

Rosario Robles acusó que su detención fue por orden del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que no había pruebas suficientes para que ella estuviera en la cárcel.

La funcionaria, que reapareció en la vida pública luego de que el PRI presentara a sus ‘defensores de México’, acusó que no había sustento en las acusaciones en su contra, y que todo se trató de una “venganza política” tras las elecciones presidenciales del 2006, cuando López Obrador perdió contra Felipe Calderón.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reconoció su vínculo con Andrés Manuel López Obrador, y las veces que lo apoyó con la intención de que ganara la Presidencia; sin embargo, desde esos años “se veían ciertos rasgos que a lo mejor después se potenciaron, con un gran resentimiento por lo que él consideró un fraude electoral”, de acuerdo con sus testimonios en una entrevista con Político.

¿Por qué AMLO encarceló a Rosario Robles?

Rosario Robles aseguró que su encarcelamiento fue injusto, y primero criticó el reportaje llamado La Estafa Maestra, de la periodista Nayeli Roldán, y mencionó que hubo “una gran persecución porque Andrés Manuel sabía que me tenía que detener, porque me conoce”.

La exfuncionaria sugirió que “había jiribilla” en el libro, y que las intenciones eran capturarla.

Presumió que tenía más de 700 mil kilómetros recorridos como secretaria de Estado, lo que llamó un “gran trabajo territorial”, y al ser ella de izquierda, López Obrador tenía que detenerla.

Rosario Robles acusó que López Obrador la encarceló “sin ninguna prueba, sin ninguna denuncia en su contra, sin nada que sustentara esta persecución más que una venganza política sino un objetivo político... Él sabía que me tenía que encerrar para que su Gobierno no tuviera ningún obstáculo en los siguientes seis años”.

Criticó que el argumento para detenerla fue el riesgo de fuga, debido a que ellos “fabricaron una prueba falsa” para asegurar que estaba mintiendo sobre su dirección.

También reclamó que uno de los jueces del caso era “de consigna”, y que fue con el apoyo de funcionarios del Poder Judicial apegados al Derecho que obtuvo justicia.

Con información de Político.