Embajador en Italia, accionista y coleccionista de piezas de arte

Genaro Lozano sustituyó a Carlos García de Alba, quien es embajador de carrera, y tras su remoción de Italia fue enviado como embajador en Brasil. [Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

El embajador de México en Italia, Genaro Lozano, cuya designación causó polémica por no contar con carrera diplomática, no sólo es coleccionista de arte sino también accionista de la empresa Televisa, de acuerdo con la declaración patrimonial presentada y disponible en la plataforma Declaranet.

Del documento resalta que el exconductor de televisión cuenta con participación de 1% en las acciones de la empresa, aunque especificó que no recibe remuneración.

Su ingreso mensual asciende a 378 mil 633 pesos mensuales, de los cuales 208 mil 633 son por su salario como embajador y el resto por el arrendamiento de un departamento.

De sus bienes resaltan 16 obras de arte. De las piezas reportadas en pesos, la más alta es un faro con valor de un millón de pesos; un biombo, 380 mil pesos; una pintura tridimensional, de 160 mil pesos; una pintura al óleo, 160 mil pesos, y una fotografía, 50 mil pesos.

En dólares también posee una pintura con valor de 20 mil; otra con valor de 10 mil; un cuadro, 10 mil; una fotografía,10 mil; otra de 7 mil y una pintura digital de 10 mil dólares.

De igual forma reportó cuatro relojes Cartier con costo de 18 mil, 10 mil, 12 mil y 6 mil dólares, más un Rolex con valor de 15 mil dólares. No informó de inversiones ni otros capitales.

El diplomático fue aprobado por mayoría del Congreso, en su comisión permanente, en 2025.

Genaro Lozano Valencia es licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM y cuenta con dos maestrías y un doctorado en el extranjero.

Sin embargo, su experiencia laboral sólo se limita a conductor de televisión y editorialista en distintos medios, así como la docencia.

La oposición ha criticado que en los últimos gobiernos los cargos diplomáticos se asignen a incondicionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se le tomó en cuenta no sólo por ser “un experto” sino porque “nos apoyó en muchas maneras”, sobre todo en temas de la comunidad LGBTTTI, a la cual pertenece.