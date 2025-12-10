Grandeza en el Senado

Resulta que Adán Augusto López entró en modo Santa Claus y, por qué no, regaló a sus senadores el nuevo libro de López Obrador, Grandeza. Cuestionado sobre si los ejemplares se pagaron con dinero del Senado, el tabasqueño aseguró que usó “recursos propios, ni del Senado ni del grupo parlamentario”. Justificó que “otros acostumbran regalar piernas, pavos, pues yo les regalo libros”. Si entregó “como unos 100 a cada uno” de los legisladores de su bancada, el regalito del coordinador habría salido en al menos unos 3 millones de pesos. Sí deja eso de ser notario y ganadero además de parlamentario, y el más agradecido sin duda será el autor, por aquello de las regalías.

Pierden las formas en San Lázaro

Los ánimos en el Palacio Legislativo llegan cada vez más lejos. La falta de acuerdos y entendimientos entre la oposición y Morena alcanzaron ayer fuertes alusiones, con motivo del debate por el tema de los vapeadores. El PRI anunció su voto en contra, y el diputado morenista Pedro Zenteno les dijo al micrófono: “Vayan y envenenen a la puta madre que los parió”. Y antes de la corrección del dictamen, la priista Mónica Sandoval arremetió contra los morenistas: “A ustedes les vale madre lo que está pasando en las calles y están desmadrando al país”. Fuerte el tono con el que se pierden las formas parlamentarias.

En defensa de Altagracia

Luego de que fuera ventilado un contrato millonario entre el gobierno de la presidenta Sheinbaum y Minsa, propiedad de la familia de Altagracia Gómez, asesora de la mandataria, el titular de la Sader, Julio Berdegué, salió en defensa de la empresaria. El funcionario afirmó que “el contrato al que se hace referencia fue cancelado, sin ejercer ni un peso, hace muchos meses”, y dijo que le “consta que Altagracia es estricta en evitar conflictos de interés. Es una mujer ejemplar”.

Realidad alterada

Y siguiendo con las altisonancias, a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, le salió del alma un “¡que no mamen!”, cuando se le preguntó sobre la negativa del gobierno de que hubo acarreo en el mitin de los 7 años de la “transformación”. Cuestionó cómo pueden negarlo cuando hubo tortas, dinero, camiones y amagos. Todo un operativo que seguramente le fue bien aprendido al PRI, dato que por supuesto Alito omitió. Para Ricardo Anaya, coordinador del PAN, el gobierno trae la realidad bien alterada, pues así como niega el acarreo, no ve que un coche-bomba es signo de “terrorismo”.

Reclaman indemnización

Quienes podrían no pasar una feliz Navidad son los trabajadores del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues denunciaron que tras la desaparición del organismo no han recibido la indemnización que les corresponde, pese a las promesas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la Secretaría de Hacienda. No descartan emprender nuevas acciones en defensa de sus derechos.

Desconexión con el pasado

El lunes los ministros de la SCJN encabezaron una ceremonia para reanudar las funciones del Comité Especializado en Materia de Transparencia que, se dijo de forma tajante, estuvo abandonado tres años. “Se conformó, pero nunca funcionó”, dijo el ministro presidente, Hugo Aguilar. No obstante, Norma Piña, en su último informe de labores, hasta cifras dio. Dijo que el comité gestionó más de 150 mil solicitudes de transparencia. ¿Será que Piña no dejó copia de su informe para que lo revisara su sucesor, o no le creen a sus cifras?

¿Reforma electoral ciudadana?

Quien sigue empeñado en hacerle frente al gobierno es Claudio X. González, quien a través de la organización Salvemos la Democracia, recabó 188 mil 355 firmas, casi 60 mil más de las requeridas, para llevar su iniciativa de reforma electoral al Congreso. “Sigue presentar la iniciativa en febrero formalmente para ser discutida, debatida y dictaminada al mismo tiempo que la iniciativa que presentará la presidenta Sheinbaum”, dijo ayer. Pero tal parece que no le han informado que ambas cámaras están bajo el control de la ‘4T’. ¿Tendrá futuro su reforma? Creo que usted sabe la respuesta.