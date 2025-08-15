¿Qué sabemos de los 2 departamentos de Mario Delgado, titular de la SEP, en Reforma 222?

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, habría ocultado en su declaración patrimonial el verdadero costo de sus dos departamentos ubicados en Reforma 222, Ciudad de México.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, Mario Delgado compró estos inmuebles en el condominio Magno, Reforma 222, en el mismo piso, según consta en el formato de los vendedores.

El más grande cuenta con 165.81 metros cuadrados y, de acuerdo con los registros, al funcionario de Morena le costó 15 millones de pesos en agosto pasado, es decir, a dos meses de asumir su cargo como líder de la SEP.

Según una investigación de Latinus, en su declaración patrimonial, el titular de la SEP solo reportó la compra del inmueble por un monto de 1.5 millones de pesos, es decir, habría ocultado el costo real del nuevo departamento.

¿Qué sabemos del otro departamento de Mario Delgado en Paseo de la Reforma?

En el mismo piso y a un número de distancia, Mario Delgado Carrillo ya contaba con un departamento que, de acuerdo con el Registro Público, compró en 2015 por 4.8 millones de pesos.

No obstante, este monto también habría sido modificado en su declaración patrimonial, donde reportó un costo de 4.3 millones de pesos.

Este departamento es más pequeño, cuenta con 119 metros cuadrados y comparte terraza con su otro inmueble. En el Registro Público también consta que, durante 2024, Delgado Carrillo adquirió una hipoteca por el departamento que compró en 2015, por un total de 4 millones de pesos a un plazo de 15 años.

El actual secretario de Educación Pública, apenas un mes después —es decir, en septiembre del año pasado—, liquidó la totalidad de su deuda.

De acuerdo con expertos consultados por Latinus, este tipo de movimientos inmobiliarios son sospechosos de ser operaciones utilizadas para lavado de dinero.

Mario Delgado aclara vacaciones en Europa

Mario Delgado fue criticado por vacacionar en Europa. La controversia surgió, luego de que el periodista Claudio Ochoa Huerta publicara fotografías del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de vacaciones en Portugal.

En las imágenes se observa al funcionario de Morena desayunando en un restaurante del hotel. Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó y dijo que cada persona es libre de tomar sus decisiones. “Qué cada quien lo juzgue (...) el poder se ejerce con humildad”.