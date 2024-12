Pemex promete no tener más víctimas mortales... pero en lo que va de 2024 van 6 muertos

La petrolera estatal de México, que enfrenta un mayor escrutinio por una serie de accidentes mortales en sus instalaciones, estableció un objetivo ambicioso a principios de este año: no más muertes.

Apenas unas semanas después de anunciar ese objetivo, una explosión en una plataforma petrolífera de Petróleos Mexicanos mató a una persona y dejó nueve heridos. Cinco meses después, un incendio en una refinería hirió fatalmente a dos personas. En octubre, una fuga de sustancias químicas en la única instalación de la empresa en Estados Unidos mató a otras dos personas y envió a 13 al hospital. Y la semana pasada, un accidente con un camión cisterna cerca de Ciudad de México dejó un muerto.

Las muertes de este año son solo las últimas en un legado de décadas de accidentes fatales en Pemex.

La petrolera lidera a sus pares en muertes de trabajadores y, en 2020, reportó más muertes relacionadas con Covid que cualquier otra empresa en el mundo. Los acreedores, frustrados por ese récord, han aumentado la presión sobre la empresa, lo que llevó a Pemex en marzo a publicar su primer plan de sustentabilidad , que incluía un objetivo de cero muertes de trabajadores.

El hecho de que Pemex no haya cumplido con esa promesa plantea interrogantes sobre si la petrolera más endeudada del mundo puede seguir contando con el apoyo de los inversores. Aunque Pemex recibe inyecciones de efectivo del gobierno, lo que garantiza su supervivencia, la empresa está en deuda con los mercados de bonos si busca refinanciar su deuda, que ascendía a unos 97 mil millones de dólares al final del tercer trimestre. Y es probable que la incapacidad de la empresa para cumplir con sus propios objetivos de seguridad disuada a los inversores estadounidenses y europeos con sus propios mandatos ESG.

Pemex ha sido objeto de escrutinio en los últimos años por su pobre historial de seguridad. (Bloomberg)

Pemex declinó hacer comentarios sobre esta historia.

La compañía enfrenta numerosas investigaciones y litigios por el accidente en EE.UU. en un momento en que sus aseguradoras en México están suspendiendo su cobertura.

Sin embargo, mejorar el historial de seguridad de Pemex requerirá una inversión masiva en infraestructura en un momento en que sus refinerías están perdiendo efectivo.

“Pemex tiene tan poca inversión que me sorprende que no haya tenido más accidentes”, dijo Carlos Legaspy, director ejecutivo de Insight Securities, un inversor en la empresa. “Es como un techo con goteras: puedes tapar los agujeros una y otra vez, pero no lo suficiente para poner un techo nuevo”.

El hecho de que algunas de las muertes de este año ocurrieran en una instalación estadounidense plantea un mayor escrutinio de sus prácticas de seguridad, con investigaciones federales y demandas incipientes que revelan detalles sobre el accidente que, en México, probablemente no se harían públicos.

Accidente en la refinería Deer Park desata la peor fuga en 10 años

El accidente en la refinería de Deer Park, en las afueras de Houston, marcó la mayor liberación de gas letal de sulfuro de hidrógeno en Texas en al menos 10 años, según un análisis de Bloomberg de datos estatales.

La fuga, en una unidad utilizada para extraer gases de productos derivados del petróleo, continuó sin control durante una hora, matando a dos contratistas en el lugar y obligando a ordenar refugio en el lugar en dos comunidades, según la Junta de Investigación de Riesgos y Seguridad Química de Estados Unidos.

Los trabajadores lesionados en el accidente están demandando a Pemex, alegando que la empresa violó sus propios protocolos de seguridad al dejar abierta una válvula cerca de la unidad de aminas, una indicación de que el equipo había sido purgado y estaba listo para trabajar, según el abogado de Houston Kurt Arnold, quien representa a los demandantes. De hecho, la sección de tubería que había sido vaciada y preparada para reparaciones estaba a cinco pies de distancia, según la Junta de Investigación de Seguridad y Riesgos Químicos, que está investigando el accidente.

Ryan Zehl, otro abogado que representa a los trabajadores lesionados, dijo que el sistema de alarma de la propia instalación falló y que algunos contratistas solo se dieron cuenta de la fuga después de que se activaron sus propios monitores de sulfuro de hidrógeno.

“Se produjo un éxodo masivo y todos corrieron para salvar sus vidas”, dijo Zehl. “Fue un caos”.

Una vez que se detectó la fuga, Pemex no utilizó una línea de notificación de emergencia de manera oportuna, lo que retrasó a los servicios de emergencia, dijo el comisionado del condado de Harris, Adrián García, en una conferencia de prensa al día siguiente.

“Tuvimos dificultades para obtener información oportuna de Pemex sobre el monitoreo del aire que se estaba realizando en su cerca”, dijo García. “De hecho, el único mensaje publicado por la instalación indicaba únicamente quemas de rutina”.

Un representante de Repcon, el contratista cuyo empleado murió en el accidente de Deer Park, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Los empleados y analistas de Pemex en México dicen que los problemas financieros de la compañía preparan el terreno para los accidentes, ya que la falta de inversión y una cultura de reducción de costos hacen que los percances sean más probables.

En septiembre, en la refinería de Salina Cruz, el desbordamiento de los desagües pluviales que contenían vertidos de petróleo avivó un incendio que mató a dos contratistas, dijo el gerente de la planta en una conferencia de prensa después del incidente. Y una explosión mortal en alta mar el año pasado podría haberse evitado con una inspección más rigurosa, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Pemex había delegado la revisión del equipo a un contratista, Cotemar, que ofreció precios más bajos que sus competidores al prometer completar el trabajo en una semana en lugar de dos, dijeron las personas.

Cotemar declinó hacer comentarios sobre el proceso de licitación y sobre la causa del incidente, pero señaló que una investigación del fiscal general de México no encontró ni a la empresa ni a sus empleados responsables del accidente.

La frecuencia y gravedad de los accidentes de Pemex han llevado a algunos de los proveedores de seguros de la empresa en México a plantear inquietudes sobre el costo de la cobertura. En abril, algunas de las aseguradoras de Pemex pidieron a la empresa que llevara a cabo una revisión de su estrategia de seguridad industrial y, en junio, habían retirado temporalmente sus pólizas con Pemex, lo que provocó lagunas en la cobertura de seguros, según documentos internos de la empresa a los que tuvo acceso Bloomberg.

Los problemas de seguros no deberían afectar a la refinería Deer Park de Pemex, que actualmente tiene cobertura suficiente para el accidente de octubre, dijo el presidente ejecutivo Víctor Rodríguez en una conferencia de prensa el 13 de noviembre. Pero la compañía enfrenta sanciones estadounidenses en medio de investigaciones de la Junta de Investigación de Riesgos y Seguridad Química, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas.

“Lo que veo son múltiples fallas en distintos niveles”, dice Faisal Khan, director del Centro de Seguridad de Procesos Mary Kay O’Connor en Texas A&M. “Es un fracaso, A) en términos de prevención y B) en términos de control y mitigación”.