Senado ‘sepulta’ a 7 organismos autónomos; oposición acusa opacidad y expresa tristeza

Bajo la acusación de la oposición de que el gobierno buscará informar lo que quiere, tapar la corrupción del sexenio pasado y que no se evaluará la política pública, el Senado de la República aprobó, en lo general, la desaparición de siete organismos autónomos.

Con 86 votos a favor y 42 en contra, de entre los cuales destacó el del morenista Javier Corral, se eliminaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas funciones pasarán a la Secretaría de la Función Pública.

Al Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) lo absorberá el INEGI; al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Secretaría de Educación Pública; a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría de Economía; al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Secretaría de Comunicaciones Transportes; y a las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Energía.

✅ Con 86 votos a favor y 42 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica. — Senado de México (@senadomexicano) November 29, 2024

¿Qué dijo la oposición sobre la extinción del INAI y otros órganos autónomos?

La muerte de los siete autónomos causó tristeza y hasta insomnio.

“Yo me siento agravada y triste, personalmente, me resulta inconcebible. No puedo ni dormir de la tristeza”, expresó la emecista Amalia García, quien recordó cuánto costó a la izquierda, constituida entonces en el PRD, impulsar estos organismos.

Otra de las tristes fue la panista Gina Campuzano, pues acusó que la eliminación implicaba esconder actos de corrupción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el caso de la Casa Gris, la cual rentó uno de sus hijos, y los autónomos “desnudan la corrupción que tienen”.

No sólo eso, Marko Cortés, otro de los “pitufos” -como los nombró la morenista Andrea Chávez, recordó que López Obrador reservó la información desde los segundos pisos hasta el Tren Maya: “¿A qué le temía López Obrador?”, cuestionó.

En algunos escaños de la oposición se mostraron pancartas con los sellos de Morena, ajá como los que aparecen en los productos, sólo que estos advertían de “exceso de nepotismo, opacidad, ineptitud e influyentismo”.

Legisladores morenistas sacaron pancartas con cifras sobre gastos por parte de organismos autónomos. (Galo Cañas Rodríguez)

Acusan que simplificación ‘concentrará el poder en pocas manos’

La priista Claudia Anaya refirió que al quitar Mejoredu “la SEP no se puede evaluar a sí misma”.

El independiente Manlio Fabio Beltrones afirmó que esta reforma “implica regresar a un gobierno obeso y único, estamos reviviendo al ogro filantrópico que tanto le costó al país erradicar”.

Recordó que diversos integrantes del Senado, en tiempo atrás, lograron sacar los órganos autónomos, pese a las diferencias ideológicas de cada uno, para evitar “los gobiernos unipersonales”.

El senador tiró el argumento de la austeridad sólo citando el ejemplo que lo que implica desaparecer el IFT.

“Aquí se ha dicho que se ahorrarán 5 mil millones de pesos por la extinción de estos autónomos, yo creo que muchos de nosotros recordamos cómo en el primer año del ejercicio del Ifetel, en su momento, se ahorró el pueblo de México 80 mil millones de pesos, ¿o qué no alcanzan a recordar todavía las llamadas de larga distancia? ¿o del que llama paga? 80 mil millones de pesos.

“Hoy 5 mil millones de pesos, el 0.05 por ciento, una centésima del presupuesto, ¡una centésima del presupuesto de 9 billones de pesos, es más lo que perdemos que lo que ganamos, es un cuentachiles esquizofrénico”.

En el mismo sentido se pronunció Clemente Castañeda, pues esta simplificación orgánica implica la “concentración del poder en pocas manos”.

Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores donde se votó la desaparición de organismos autónomos. (Lucía Flores Mejía/Lucía Flores)

Morena defiende desaparición de órganos autónomos

Del oficialismo destacó la voz de Lucía Mícher quien optó por ridiculizar las preguntas que el Consejo del INAI aprobó en el sexenio pasado.

“¿Cuántos pares de zapatos tiene?, ¿cuántos vehículos le dan servicio y cuánto gastan gasolina, reparaciones e insumos?, ¿cuánto papel del baño usa? Y el Consejo de la Transparencia y de la Información permitía esas preguntas”. Sométase a consideración si esta pregunta de cuántos calzones utiliza el presidente es una, realmente requiere una respuesta a la población.

La morenista amenizó su intervención con un extracto del expresidente mofándose, en su ‘mañanera’, de dichas preguntas y las cuales ordenó responder, además de pancartas dando cuenta de las notas periodísticas de que funcionarios del INAI gastaban el presupuesto en table dance, pero no fue todo sino enlistó los viajes que los comisionados hicieron al extranjero como buenos “fifís”.

La morenista Laura Itzel Castillo consideró que en la oposición mejor deberán estar preocupados por la desaparición de sus partidos.