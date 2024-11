Madre buscadora pide ayuda a exlíder del Cártel del Golfo para hallar a su hijo: ‘Sé que puede encontrarlo’

Desde 2022, José Manuel, de 25 años, fue secuestrado y desaparecido. Su madre, Doris Hernández, sigue buscándolo. Ante la desesperación por la falta de resultados y con la esperanza de encontrarlo con vida, la madre buscadora ha pedido la ayuda del antiguo narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.

Han pasado dos años desde la desaparición de José Manuel Vargas Hernández en la zona fronteriza de Tamaulipas. El 22 de mayo de 2022, un grupo armado secuestró al joven en la ciudad de Reynosa. Más tarde, llamaron pidiendo un rescate de 3 millones de pesos para liberarlo; sin embargo, nunca más volvieron a comunicarse con la familia.

“Cuando usted presuntamente fue líder del Cártel del Golfo, en Tamaulipas, era un líder respetado y amado por sus seguidores. La gente que trabajó para usted lo admira y lo respeto y muchos tamaulipecos extrañamos el orden que existía en Tamaulipas por aquellos tiempos. Por favor, señor Osiel Cárdenas, ayúdeme a que mi hijo regrese a casa con su familia. Se lo pido por favor.”, se puede escuchar en el video grabado por la madre buscadora.

¿Qué se sabe de la desaparición de José Manuel Vargas Hernández?

En entrevista con Azucena Uresti, la madre de José Manuel declaró que “ya no aguanta más” la ausencia de su hijo y que desconoce los motivos por los cuales fue privado de su libertad.

“Yo quiero a mi hijo de regreso. Soy una mamá que anhela volver a ver su hijo, que anhela abrazarlo, tocarlo y decirle que lo ama. Porque mi hijo no hizo nada, no sé por qué se lo llevaron y ya no me lo regresaron.”, dijo.

Indicó que le pedían de rescate 3 millones de pesos que no tenía y, aunque buscó el modo de conseguir una parte de ese monto, los secuestradores no se volvieron a comunicar con ella.

“En ese audio que yo grabé le pedí al hombre que me hablara a las 8:30 de la noche del día 23 de mayo. Jamás me volvió a marcar. Jamás. (...) Estuve buscando el modo de juntar algo de dinero porque creí que era un secuestro como todos. Él me amenazó y me dijo que si yo no le daba los 3 millones de pesos, él me iba a mandar a mi hijo en pedacitos y como madre pues yo me asusté porque pues no sabemos que pueda pasar”.

Doris denunció que la carpeta del secuestro de su hijo estuvo prácticamente “congelada” durante dos años, e incluso fue cambiada de oficina en una ocasión. No obstante, luego del video que compartió anoche, las autoridades de Ciudad Victoria se comunicaron con ella para ponerse a la orden.

- ¿Usted cree que su hijo sigue con vida?- le preguntó la periodista a la madre buscadora.

- Claro que lo creo- respondió Doris al finalizar la entrevista.

¿Por qué le pide ayuda a Osiel Cárdenas Guillén?

Doris Hernández explicó que hace este llamado Osiel Cárdenas Guillén debido a su fama como líder respetado por la comunidad, pues solía apoyar a la gente con problemas económicos o familiares enfermos. Admite que no sabe si él quiera o pueda ayudarla, pero no pierde la esperanza de que así sea.

“Porque se que aún cuando todos como humanos tenemos un lado malo, también tenemos un lado bueno y humano. En aquellos años, cuando él estuvo supuestamente trabajando, yo veía como ayudaba a mucha gente. Mi niño era muy pequeño. Yo en ese entonces vivía en Matamoros y yo escuchaba y oía hablar de él.”, contó Hernández.

“Decían que a veces si tenían una necesidad de dinero o algo por algún enfermo, él los apoyaba. Yo no sé si el quiere, de poder tal vez puede, pero créame que estoy pidiendo con todo mi corazón que su corazón me ayude.”

Osiel Cárdenas Guillén, uno de los fundadores del Cártel de Los Zetas, quedó en libertad el pasado 30 de agosto tras cumplir 17 años de prisión en el centro penitenciario de máxima seguridad en Terre Haute en Indiana.

Conocido como el ‘El Mata Amigos’, el originario de Matamoros, Tamaulipas, fue sentenciado a 25 años de prisión; sin embargo, debido a su buena conducta fue liberado cuatro años antes.