PERFIL: Emilia Ojeda, la joven que abandonó la gimnasia para triunfar en el skatebording

El descubrimiento del skateboarding durante la pandemia de COVID-19 transformó la vida de Emilia Ojeda Martínez. La joven, que antes practicaba gimnasia, pasó a los parques de patinaje, y su dedicación y esfuerzo la han llevado a ser la ganadora del Premio Estatal del Deporte IMSS 2024.



A sus 17 años, Emilia recordó cómo, al cerrar el lugar en donde practicaba gimnasia para prevenir contagios, se vio en la necesidad de encontrar otra forma de mantenerse activa físicamente. Fue entonces cuando encontró una patineta en su casa, que comenzó a usar y pronto desarrolló destrezas en el skatebording. habilidades en este deporte.



“Me empezó a gustar muchísimo. Empecé por ver videos de YouTube y me empecé a enseñar a mí misma. Las 4-5 horas que entrenaba a diario las pasé al skateboarding, y de ahí ya empecé a amar este deporte y mejorar muchísimo”, contó la joven, hoy patinadora profesional en modalidad Park.



Su talento la ha llevado a obtener primeros lugares en diversos eventos, como los Juegos Nacionales de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) 2023 y 2024, el Campeonato Interasociaciones 2023 y 2024, el Serial Nacional FEMEPAR en Guadalajara, Jalisco, y a ocupar el puesto número 73 a nivel mundial en el Women Park – World Skateboarding Ranking.



En el marco de su premiación, Emilia Ojeda agradeció al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el apoyo recibido y la facilidad para practicar deporte en sus instalaciones. “Formar parte del equipo del IMSS representa para mí un orgullo porque es una institución que apoya a miles de mexicanos y estoy muy orgullosa de ser parte del equipo y sobre todo, estoy muy agradecida de que me hayan apoyado en tantas competencias”, expresó.



Destacó la importancia de que la institución de salud pública más grande del país tenga como prioridad la prevención de enfermedades y el fomento a la activación física. “Se me hace algo muy bueno que el IMSS igual apoye en el deporte porque siento que es la base de la salud, porque con esto no solo te ayuda a estar más sano, te ayuda a tener una larga vida y a no enfermarte, que tus defensas estén más altas”.



Además de continuar sus estudios de preparatoria y practicar otros de sus pasatiempos favoritos como el Ajedrez y el croché, Emilia asegura tener sus metas claras: seguir mejorando para subir en los rankings y llegar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, además de conquistar campeonatos nacionales y mundiales.



Asimismo, envió un mensaje a niñas, niños y jóvenes para que cuiden su salud a través del deporte, encuentren una disciplina que los apasione y mantengan hábitos saludables.

Este 20 de noviembre, el Seguro Social reconoció la trayectoria, entrega y disciplina de Emilia Ojeda durante la ceremonia por el Premio Estatal del Deporte IMSS 2024, realizada en el Teatro “Juan Moisés Calleja García”, en el edificio central, en la cual también se distinguió al entrenador de Natación Vicente Vargas Tinoco y al profesor de Educación Física Bernardo Martínez Rodríguez.