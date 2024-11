‘No nos ha llamado’: Jorge Romero dice que Gobernación no ha buscado al PAN para abrir diálogo

A partir de su triunfo como próximo presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero ‘dejó la puerta abierta’ para entablar un diálogo entre la oposición y el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la presidenta ‘bateó’ la propuesta y dijo que, en todo caso, el encuentro sería con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

“No nos ha llamado, no sé si nos habrá de llamar, pero si no nos llaman el PAN se va a poner a trabajar en reencontrar la confianza de millones de personas que a lo mejor perdieron la fe en la oposición o en el PAN y no es que no tengan fe en la 4T, es que no fueron a votar”, dijo Romero en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El próximo presidente del PAN apuntó que busca el diálogo, pero no para solo ‘tomarse la foto’ sino por el bien de la sociedad y para ayudarle a la gente.

“Nosotros ofrecimos que, aunque nos caigamos bien o mal con el gobierno y la 4T, ofrecimos dialogar y el PAN lo que recibió fue un azotón de puerta. Entonces que cada quien juzgue”, agregó.

Jorge Romero lamentó que la presidenta Sheinbaum cierre la puerta al diálogo con la oposición a pesar de que es necesaria la unidad nacional en el país. “Si ese habrá de ser el tono, magnífico, ese es el tono fijado”, dijo.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Jorge Romero?

En su conferencia ‘mañanera’ del lunes, la presidenta Sheinbaum criticó la elección de la nueva dirigencia del PAN, que estará encabezada por Jorge Romero.

“Así que digan que el PAN tuvo un gran cambio, pues no, verdad”, ironizó la mandataria y aseguró que conoce bien a Romero debido a que es el jefe del Cártel Inmobiliario, según apuntó.

La presidenta explicó que cuando ella fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México encontraron irregularidades en inmuebles de la alcaldía Benito Juárez. En dicho esquema de corrupción se relacionó a Christian Von Roehrich, quien fue detenido.

Al respecto, Jorge Romero negó dichas afirmaciones y aseguró que no hay ninguna acusación en su contra. Además, lamentó que la presidenta fomente la división entre los partidos políticos en lugar de llamar a la unidad.

“Ante esta propuesta de diálogo, ¿su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la Presidencia de México y con toda la fuerza comunicativa del Estado? Usted, Presidenta, es quien debería convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división ni a su pugna”, cuestionó el panista.