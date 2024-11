Rosario Piedra Ibarra se queda en la CNDH; Morena y aliados aprueban su reelección

Rosario Piedra Ibarra estará otro periodo de cinco años al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego de que este miércoles la mayoría de Morena y aliados en el Senado aprobara la reelección de la titular.

Con 87 votos a su favor, uno más a favor de Paulina Hernández Diz, 36 a favor de Nashielli Ramírez, tres votos nulos, ningún voto en contra y cero abstenciones, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña ratificó a Piedra Ibarra para el periodo 2024-2029.

Aunque originalmente la bancada de Morena no estaba convencida de apoyar a Piedra Ibarra, al final apoyaron que la titular de la CNDH repita en el cargo, superando a las otras candidatas: Nashielli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, y a Paulina Hernández Diz, de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara.

Uno de los senadores de Morena que se había manifestado en contra de la reelección es Javier Corral, aunque otros como Higinio Martínez y Manuel Huerta también habían manifestado su apoyo al cambio de dirección.

“El único que ha planteado una posición en contra y es muy probable que vote en contra es Javier Corral. Yo no creo que nadie más vaya a votar en contra, pero se está procesando. No estoy diciendo que está resuelto, tan es así que están previstas dos rondas ante la eventualidad de que en las dos primeras rondas no se alcanzaran los dos tercios”, dijo el senador Gerardo Fernández Noroña, en la sesión matutina de este martes.

En tanto, la oposición siempre se pronunció en contra de la actual ombudsperson, a la que criticaron de ser afín al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el sexenio pasado.

El proceso para elegir a la titular fue mediante un voto por cédula, es decir, que los senadores pasaron al pleno para entregar una papeleta donde anotaron el nombre de la persona que eligieron, el cual fue depositado en una urna. Posteriormente, se contaron los votos para revelar quien logró la mayoría calificada y, por ende, quien quedó al frente de la CNDH.

La sesión terminó cerca de las 1:30 horas del miércoles 13 de noviembre, luego de una discusión que se extendió por horas entre reclamos de la oposición y el respaldo de Morena y aliados, que obtuvieron la mayoría calificada en el Senado para permitir la ratificación.

¿Adán Augusto López ‘metió presión' para ratificar a Rosario Piedra en la CNDH?

Morenistas que intentaron salirse del corral, cuatro recesos y la polémica por una mampara electoral protagonizaron la discusión en el Senado para renovar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La sesión arrancó luego de mediodía, ya que los morenistas Javier Corral, Higinio Martínez, Lucía Mícher y Manuel Huerta estaban en contra de la reelección, y los 86 votos necesarios estaban en vilo.

Llegó el primer receso, en teoría de 40 minutos, pero se prolongó a dos horas.

Aun sin la seguridad de consolidar la reelección, Adán Augusto López, coordinador de la bancada de Morena, citó a Piedra Ibarra, y la sentó con los morenistas de forma privada.

El pleno volvió a las 16:00 horas, hicieron tiempo en presentación de iniciativas en espera de que llegara la suplente de la petista Yeidkol Polevnsky, quien andaba de turismo legislativo, porque se negaba a ser presionada para votar, acusó el panista Marko Cortés.

Por fin, se anunció la discusión de la CNDH, pero la bancada del PAN metió ruido con una mampara.

El panista Ricardo Anaya indicó que era ante el rumor de que López Hernández entregaría a su bancada la cédula marcada a favor de Piedra, y así la Mesa Directiva “garantice que no están marcadas ni mucho menos foliadas las boletas” y, sobre todo, “proteger la boleta de las cámaras”.

El líder guinda replicó al “Pequeño Calderoncito" que los “acostumbrados a hacer fraude” son ellos.

El asunto de la mampara generó un segundo receso para que la Junta de Coordinación Política decidiera sobre su procedencia. Primero se dijo que debía sacarse, pero las panistas no hicieron caso.

Panistas y morenistas jalonearon la mampara, y ésta cedió, pues sus palos se vencieron. Entonces, la morenista Martina Kantún logró moverla al otro extremo del salón para romperla, evidenciando su coraje.

Gerardo Fernández Noroña acusó violencia de una panista contra la senadora Carolina Rangel, por replegarla con los palos de la mampara.

Explicó el procedimiento: se entregaría a cada senador, en mano, la cédula en blanco con las cinco firmas de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y el presidente de la Mesa Directiva del Senado.

No fue suficiente. La casilla siguió suscitando dudas y llegó un tercer receso. Tras éste, supuestamente se acordó que permaneciera de forma ilustrativa. La inconformidad llevó a un cuarto receso, aunque breve.

Con información de Diana Benítez.