Norma Piña quería aplicar ‘pirueta inconstitucional’ para invalidar reforma judicial, acusa Sheinbaum

En su conferencia matutina, la presidenta Claudi Sheinbaum expuso una ‘pirueta’ que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, quiso aplicar el martes 5 de noviembre, cuando se discutió la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial.

‘‘La ministra presidenta dice no son ocho votos los que se necesitan, son seis porque la nueva redacción de la Constitución (que ellos están impugnando) dice que seis; bueno, pero son seis cuando son nueve ministros, no 6 cuando son 11, o sea era darle vuelta, una pirueta inconstitucional’', explicó la mandataria.

Agregó que dos ministros dijeron que eso no se podía hacer: Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo Rebolledo. ‘‘No estamos de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero finalmente dicen que eso no puede ser’', dijo Sheinbaum.

Insistió en celebrar el fallo de la Corte sobre la reforma al Poder Judicial y aseguró que imperó la razón y triunfó el pueblo de México, la Constitución y el Estado de derecho.

‘‘Impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura’', comentó sobre la ‘vuelta’ que quería aplicar Piña y la observación que hicieron los ministros.

La mandataria dijo que hay que reconocer cuando toman una posición que tiene que ver con la investidura de la Corte.

‘‘Hay democracia, esta decisión es más que Republicana porque fortalece al Poder Judicial como un poder autónomo elegido por el pueblo. Hoy la República está más fortalecida que nunca, prevalece la democracia y la fuerza de la razón’', finalizó la mandataria.

#EnLaMañanera | Triunfó el pueblo de #México y ganó la fuerza de la razón: Claudia Sheinbaum ‘presume’ victoria de la #ReformaAlPoderJudicial y reafirma que la elección de jueces, ministros y magistrados se realizará el 1 junio de 2025. pic.twitter.com/c9keh14CCN — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 6, 2024

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el voto de ministro Pérez Dayán a favor de la reforma judicial?

Sheinbaum fue cuestionada sobre el voto y posicionamiento del ministro Alberto Pérez Dayán. ‘‘Fue interesante el cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Si hubiera reconocido la inconstitucionalidad, que era parte de lo que propuso el ministro Juan Luis González Alcántara, se requería que votaran ocho, así está establecido, la reforma que se aprobó’’, explicó la mandataria.

Invito a las personas a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán, donde aseguró que no está de acuerdo con la reforma, pero no implica que no pueda ser presentado un proyecto de inconstitucionalidad.

‘’Hay una coherencia en la votación del ministro, podemos tener diferencias, pero impero la ley, el Estado de derecho, hay que escuchar su posición y me imagino que debió tener toda clase de presiones para no votar’', aseguró Sheinbaum.