Busca Aldana mejorar condiciones de salud y pensiones en la revisión del contrato colectivo tras su triunfo frente al STPRM

Ricardo Aldana Prieto fue reconocido por el Comité Ejecutivo como Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana para el periodo 2025-2030 con más de 70 mil 500 votos y una participación histórica de más del 77% de los agremiados.

A través de un comunicado, la Comisión Nacional Electoral reveló la numeralia de la votación, en la que 57 mil 30 agremiados eligieron a Aldana Prieto, mientras que su contrincante, María Cristina Alonso, obtuvo 12 mil 596 sufragios.

“El porcentaje de participación muestra de manera clara el compromiso democrático de los integrantes del STPRM y el resultado, manifiesta el respaldo y legitimidad de la Planilla ganadora”, celebró.

Tras darse a conocer los resultados, Aldana recordó que, al igual que en su primera gestión, seguirá abogando por un sindicalismo plural y en el que haya cabida a la diferencia de opiniones; sin embargo, insistió que él trabaja en favor de todos los trabajadores por igual.

“Aquí no hay diferencia, sean aliados o no sean aliados, o sean convencidos de la dirigencia actual, no tenemos ninguna intención más que sumarlos, ¿y sumarlos cómo? Pues que se den cuenta de lo que se está haciendo”, aseguró el petrolero veracruzano.

“Lo que tienen que hacer es participar para aportar ideas nuevas, constructivas, que permitan a la organización crecer. Que le permitan a la organización construir, no destruir”, dijo a quienes no votaron por él pero por quienes también se trabajará desde el comité ejecutivo.

Como parte de su plan inmediato de trabajo, Aldana priorizará la revisión contractual, en la que, entre muchos otros temas, se concentrará en mejorar las condiciones de salud de los agremiados y también buscará llegar a acuerdos sobre las pensiones de los trabajadores.

“Uno de los problemas principales de los trabajadores es el sistema de salud de Pemex, en esto tenemos que colaborar con la empresa y encontrar solución a todos los problemas del servicio médico; hoy carecemos de una gran cantidad de médicos especialistas, pero también de instalaciones de buena calidad e instrumentación”, dijo Aldana.

“Entonces queremos trabajar con esta administración que llegó con una ideología totalmente diferente, con una filosofía de trabajo totalmente diferente a la que se fue”.

El tema de pensiones es apremiante, y Aldana reconoce la dificultad de la situación y el trabajo que se debe hacer en favor de los sindicalizados.

“Tenemos un tema muy importante en el contrato que son las jubilaciones, es un tema fundamental que hoy es un problema mundial, el tema de pensiones y jubilaciones, porque la carga económica que trae consigo las famosas jubilaciones o los pensionados es muy grande”, reconoció.

“No es muy fácil de solucionar, pero es uno de los temas prioritarios para la próxima revisión contractual”.

Aldana también agradeció a los petroleros la confianza para garantizar con resultados la mejora de la vida sindical de los trabajadores petroleros en un segundo periodo frente al STPRM.