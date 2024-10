Anuncian 330 mil nuevos lugares de educación superior

En el sexenio se crearán 330 mil nuevos lugares en instituciones públicas y gratuitas de educación superior, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria anunció además, en su conferencia matutina, que se destinará un presupuesto de alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales para las nuevas escuelas, desde educación básica hasta educación superior.

Los nuevos espacios a nivel profesional se crearán en la Universidad Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud y las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, en las cuales se crearán 90 planteles, así como el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, durante años se cerraron los espacios para las universidades públicas, lo cual –opinó– “fue parte del modelo neoliberal que no consideraba la educación como un derecho, sino como un privilegio”.

En ese sentido, recordó que “quienes pasaban un examen de admisión tenían la posibilidad de estudiar en la universidad o en un instituto politécnico. En realidad los exámenes de admisión no eran más que un embudo y no es que los estudiantes no estuvieran preparados”.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, precisó que la Universidad Rosario Castellanos creará 30 nuevas sedes y 150 mil nuevos lugares, para contar con una matrícula total de 206 mil espacios.

Asimismo, la Universidad de la Salud creará 10 nuevas sedes y 25 mil nuevos espacios, para alcanzar una matrícula total de 29 mil; las universidades para el Bienestar Benito Juárez García crearán 50 nuevas sedes y 40 mil nuevos lugares, para alcanzar una matrícula total de 110 mil espacios.

El Tecnológico Nacional de México sólo creará 85 mil nuevos espacios, y el Instituto Politécnico Nacional, 30 mil nuevos lugares.

Rosaura Ruiz, quien encabezará la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, informó que, en su primera fase, se habilitará en Comitán, Chiapas, un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, mientras que en Tijuana, Baja California, se crearán un plantel de la Universidad de la Salud y uno de la Rosario Castellanos.

Indicó que los planteles se crearán en los Polos del Bienestar y ofrecerán la licenciatura en comercio exterior, en economía y desarrollo sostenible, ingeniería en energías renovables para el desarrollo y posgrado en educación y cultura de paz.