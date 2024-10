¿En cuántos estados de EU se eligen jueces por partido político, como dijo Sheinbaum?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, argumentó este martes que en algunos estados de la república de Estados Unidos los jueces son elegidos por partido político, esta declaración resulta ser engañosa debido a que la selección de estos funcionarios es multifactorial y difiere del proyecto de reforma judicial.

“En México se toma una decisión que existe en Estados Unidos, es más hay estados de la república en Estados Unidos que los jueces se eligen por partido político (...) vamos a dar ejemplo al mundo con la reforma al Poder Judicial estoy segura, aunque los de Harvard no estén de acuerdo”, expresó la mandataria en su conferencia matutina de este martes desde Palacio Nacional.

Aunque la reforma presentada por Andrés Manuel López Obrador ya fue aprobada y publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para que jueces, ministros y magistrados puedan ser elegidos por voto popular, esta iniciativa sigue generando dudas para los mexicanos quienes se cuestionan si en Estados Unidos se eligen de la misma manera.

Pero, ¿cómo se eligen a los jueces en EU?, y ¿en qué estados de EU se eligen jueces por partido político? Aquí te explicamos.

De acuerdo con la agencia AFP, aunque en Estados Unidos sí se elige a los jueces por voto popular, esto solo aplica para jueces de nivel local (estatal) y no federal.

“Los jueces del artículo III (de la Constitución), que son federales pero de juicio y apelación, son nombrados por el presidente y requieren la confirmación de la mayoría del Senado de los Estados Unidos. Otros jueces, como los de bancarrota, los de derecho administrativo y los jueces magistrados, se rigen por varios procesos administrativos”, dijo Samuel Estreicher, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York.

¿Cómo se elige a los jueces estatales de Estados Unidos?

Los enjuiciadores de los tribunales estatales llegan a sus puestos mediante una amplia gama de procedimientos y, según el cargo, una vez seleccionados, suelen requerir de procesos adicionales para permanecer en él, detalla un estudio publicado por la Universidad de Chicago.

Para la elección de un juez por primera vez en la Corte estatal, en 27 estados la decisión recae en los gobernadores y en algunos de ellos deben tener la confirmación de otros órganos políticos locales. En dos estados, son las legislaturas estatales quienes nombran a esos jueces.

En 14 entidades utilizan elecciones no partidistas para seleccionar a los jueces en su primer periodo en el cargo, es decir, son elegidos por el pueblo en una boleta sin una etiqueta que identifique su afiliación partidista.

¿Cuántos estados de EU se eligen jueces por partido político?

En otros siete estados, utilizan elecciones partidistas, en donde los jueces estatales son seleccionados mediante voto popular, pero la boleta sí muestra la afiliación de su partido.

Para la continuación en el cargo de un juez, 18 estados utilizan elecciones de retención no competitivas (el nombre de un juez aparece en la boleta y los votantes eligen si se mantiene o no en el cargo); en 13, se realizan elecciones no partidistas; y en cinco, elecciones partidistas. En el caso de los jueces de Massachusetts y New Hampshire, una vez designados, cumplen un solo mandato con una edad de jubilación obligatoria, y los de Delaware cumplen mandatos vitalicios.

En total y de acuerdo con el Brennan Center for Justice, son 38 estados los que utilizan alguna forma de elección para designar o mantener en el cargo a los jueces del tribunal superior, incluido Nuevo México, que posee un sistema híbrido con elecciones partidistas.

En los estados restantes, la reelección depende del gobernador, la legislatura estatal, una comisión de nominaciones o un enfoque mixto. Los métodos para designar tribunales inferiores e intermedios pueden diferir de los utilizados para el tribunal superior del estado.

¿Quién nombra a los jueces federales en Estados Unidos?

“Los jueces de la Corte Suprema, los jueces de los tribunales de apelaciones y los jueces de los tribunales de distrito son nominados por el Presidente y confirmados por el Senado de los Estados Unidos, como se establece en la Constitución”, según el sitio web del Poder Judicial de EU.

En este sentido, los nombres de los posibles nominados suelen ser recomendados por los senadores o, a veces, por miembros de la Cámara de Representantes que pertenecen al partido político del Presidente.

Mientras que el Comité Judicial del Senado suele llevar a cabo audiencias de confirmación para cada nominado.

“El Artículo III de la Constitución establece que estos funcionarios judiciales son nombrados por un período vitalicio, en tanto, el Poder Judicial federal, la Conferencia Judicial de los Estados Unidos y la Oficina Administrativa de los Tribunales de los Estados Unidos no desempeñan ningún papel en el proceso de nominación y confirmación”, se lee en el sitio.

