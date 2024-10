Morena supera ‘trago amargo’ de 2022: Aprueban reforma energética en el Senado y va a Congresos locales

La reforma energética fue aprobada en el Senado durante los primeros minutos de este jueves 17 de octubre, luego de una votación en la que Morena y aliados obtuvieron la mayoría calificada. Con ello, se turnará a los congresos locales de todos los estados para después ser firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Fue hace poco más de dos años que la oposición no permitió que se aprobara la reforma energética lanzada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, esto al no darle ningún voto a Morena y que con ello no obtuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

El hecho hizo que la 4T considerara a la oposición como “traidores a la patria”. Además, desencadenó una moratoria constitucional acordada por el PRI, el PAN y el extinto PRD para votar en contra de cualquier iniciativa planteada por Morena y el gobierno de López Obrador.

Más de dos años y medio después, con una mayoría calificada para el oficialismo, el proyecto de decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado, y es posible que en los próximos días se materialice la reforma energética en caso de que consiga el visto bueno de al menos 17 de los 32 congresos locales.

La votación en el Senado dio 86 votos a favor de la reforma energética y 39 en contra.

¿En qué consiste la reforma energética?

La iniciativa consiste principalmente en que las empresas públicas de energía no se consideren como monopolios, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del miércoles 16 de octubre.

Esto pasaría debido al cambio de “empresa productiva del Estado” a “empresa pública del Estado”, lo que le devolvería a Petróleos Mexicanos (Pemex) su carácter público, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con la reforma energética, la CFE se encargaría de generar cerca del 54 por ciento de la energía en el país, dejando el resto a las empresas privadas a través de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

Otra modificación destacada es la de la transición energética, ya que si bien se pretendía que fuera a cargo del Estado en una primera instancia, el párrafo que contenía dicha modificación al artículo 27 fue eliminado, con lo que se abre la posibilidad a que privados participen en la transición, además de que los legisladores de Morena han dicho en el pasado que no solo debería ser responsabilidad del Estado.