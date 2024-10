16 mujeres acusan al coordinador de Consulados, Jorge Islas López, de acoso laboral

Un grupo de 16 mujeres integrado por trabajadoras del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y del Cónsul General de México en New York enviaron una carta dirigida a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la que denuncian abuso de poder, acoso, hostigamiento y discriminación por parte Jorge Islas López, recién nombrado Coordinador General de Consulados.

El documento señala que ya se habían presentando las quejas contra el funcionario ante la cancillería mexicana, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno de Control (OIC), pero sólo se hicieron recomendaciones para que Islas López tomara capacitaciones en materia de género, discriminación, asertividad, liderazgo y trabajo en equipo.

Ante la falta la acciones ‘contundentes’ por parte del SEM para proteger a las mujeres afectadas, las trabajadoras optaron por trasladarse a otros Consulados en Estados Unidos, pedir licencia o renunciar a sus labores, señala la carta.

“Sabemos que hay más mujeres que han sido amenazadas por el señor islas López y que temen perder su trabajo o que sus carreras en el SEM se vean comprometidas si se atreven a denunciar” se comenta en el documento.

Las trabajadores del SEM dijeron sentirse preocupadas por el nombramiento de Islas López como Coordinador General de los Consulados en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que sería un “mensaje claro de impunidad y menosprecio por los derechos de las mujeres”.

Las miembros de Servicio Exterior temen que existan posibles represalias por parte de Jorge Islas contra las mujeres que denunciaron los actos de acoso y discriminación laboral. Además externaron su preocupación de que dichas acciones continúe en la cancillería mexicana.

Hicieron un llamado para que la presidenta Claudia Sheinbaum reconsidere el nombramiento de Jorge Islas y confían en que la mandataria “actuará con compromiso para evitar que las conductas del señor Islas López continúen”.

La carta fue firmada por Mariana Calvo, Karina Escamilla, Guillermina Fernández Vera, Gabriela Gálvez Orozco, Estephania Iracheta, Vivian Juárez Mondragón, Anel López Campos, Andrea López Picos, Guadalupe Meza, Arlett Montes Reyes, Alexia Muñez Bachmann, Berenice Panilla Moya, Montserrat Pérez, Graciela Rock Mora, Josana Tonda y Adriana Torres Sánchez.

¿Quién es Jorge Islas López?

Jorge Islas López es abogado especializado en transparencia y derecho a la información. Es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudió la maestría en Leyes en la Universidad de Columbia.

Se desempeñó como catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Jorge Islas López Jorge Islas López fue nombrado Cónsul General de México en Nueva York [Fotografía. Canal del Congreso]

Entre 2002 y 2027 fue miembro del Consejo Directivo Internacional de la asociación Article XIX, organización con sede en Londres.

Participó como consultor jurídico para TV Aztecas entre 1997 y 2002. Fue nombrado vicepresidente del Comité Legal de la Asociación Norteamericana de Radiodifusoras (NABA, por sus siglas en ingles), con sede en Toronto, Canadá. Además fue director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

En mayo de 2019 fue nombrado Cónsul General de México en Nueva York, durante el gobierno de López Obrador.

Jorge Islas López responde a las acusaciones

En respuesta a la carta compartida por las trabajadoras del SEM, Jorge Islas López aseguró que los señalamientos sobre presunto acoso laboral en su contra son “genéricas y abstractas” y carecen de fundamentos.

Islas López dijo que encabezó con responsabilidad, ética y profesionalismo el Consulado General de México con el fin de servir a las comunidades mexicanas en el extranjero.

El diplomático mexicano aseguró que los traslados de personal o solicitudes de licencia y renuncia del Servicio Exterior no son responsabilidad del Cónsul General, sino que son aprobadas por una comisión especializada. En cuanto a las renuncias en el Consulado de New York, asegura que los documentos no advierten de una posible queja hacia su persona o contra la institución.