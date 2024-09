Este sexenio se esfumaron 60 mil millones de pesos para instituciones de salud

El doctor Éctor Jaime Ramírez Barba, miembro de la Academia Nacional de Medicina, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, exfuncionario del IMSS e ISSSTE, exsecretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y hoy diputado del PAN, afirmó a El Financiero que “el balance del sexenio de López Obrador en salud es terrible”.

“Son seis años de fracasos, con un sistema de salud hundido en el desabasto de medicamentos, en una crisis en vacunación, con médicos en las calles y un manejo negligente de la pandemia”, señaló.

Sostuvo que el sistema “queda terriblemente dañado” y dejan “un IMSS-Bienestar, una institución que se diseñó para concentrar el dinero de la salud en unas pocas manos, para quitarle a los estados sus hospitales y su nómina; para usar los recursos a capricho y sin rendir cuentas”.

Aseguró que “la suma de todo el dinero que ha tenido este gobierno criminal para el sector salud en el sexenio supera los 4.5 billones de pesos”.

También remarcó que “retrocedimos en 2019, con una reforma a la Ley General de Salud que desapareció el Seguro Popular para dar paso al Insabi. La cobertura de servicios de salud cayó en 30 millones, el peor desempeño del que se tenga registro. Por lo que hoy, de acuerdo conlas cifras de Coneval, 50 millones no tienen acceso regular a los servicios de salud”.

Reclamó que “es inaceptable que el Presidente, cínicamente, afirme que antes de irse entregará el mejor sistema de salud del mundo, mejor que el de Dinamarca, cuando 45 millones de recetas no fueron surtidas y la respuesta del Presidente frente al desabasto sea una inútil megafarmacia; en lugar de comprar los medicamentos con transparencia y contar con un buen sistema de distribución eficaz”.

“Es intolerable que se roben el dinero para la salud. Solamente en 2023, el sector salud sufrió una disminución criminal en los recursos públicos aprobados para garantizar servicios de calidad. En total, se esfumaron 60 mil millones de pesos en el conjunto de instituciones de salud. Tan sólo al programa de vacunación le quitaron 11 mil millones el año pasado”, expuso.

Señaló que “sobre la propuesta del Presidente que reforma el artículo cuarto de la Constitución, del pasado 5 de febrero, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su estudio sobre impacto financiero, dice que dicho proyecto no genera gastos, no tiene impacto en los programas, no tiene destino específico de gasto y no genera nuevas atribuciones. En conclusión, la reforma es puro humo y no sirve para nada”, aseguró.