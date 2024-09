‘La sociedad está sensible’: El mensaje de Rubén Rocha Moya a Sheinbaum por la violencia en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue captado este fin de semana en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, mientras Culiacán seguía en llamas por la violencia que se ha desatado en semanas recientes, y en un momento en el que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvo un desayuno con otros mandatarios estatales.

Luego de no acudir a la cita con la próxima mandataria, Rubén Rocha Moya ofreció una conferencia de prensa este lunes, en la que explicó los motivos por los que no solo no acudió al desayuno, sino que tampoco se presentó en el Congreso de Morena en el que se eligió a la nueva dirigencia del partido, que encabezarán Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, entre otros.

“Mil disculpas presidenta por no estar en el desayuno con usted, fui a la Ciudad de México y hubo necesidad de regresar hoy mismo a Sinaloa. Se presentaron situaciones que urgieron mi presencia, las cosas aquí mejoran pero debo estar muy pendiente, con sensibilidad y compromiso, por eso regresé. La sociedad está muy sensible. Disculpe usted. Solo quiero ser mejor, para servir mejor a su proyecto de nación. Abrazos afectuosos”, fue el mensaje que Rocha Moya envió vía Whatsapp a la presidenta, a quien por cierto tiene guardada en sus contactos como ‘Claudia Sheimaun’.

Rubén Rocha dice que volvió a #Sinaloa porque "la sociedad está muy sensible"



Sobre su inasistencia al Congreso de Morena, a pesar de ser consejero nacional del partido, el gobernador sinaloense indicó que no quiso ir porque ‘lo traen muy observado’.

“En el marco del Congreso de Morena yo no quise estar, porque finalmente me traen muy observado. Mi decisión no era justamente ir al Congreso, solo era tener la oportunidad de platicar con la presidenta, pero vamos a seguir viéndolo”, dijo.

Llegan más refuerzos militares a Sinaloa

En tanto, sobre la situación de violencia que se vive en Sinaloa, Rubén Rocha Moya informó que en el transcurso de este lunes 23 de septiembre llegarán unos 100 integrantes más de las fuerzas especiales del Ejército, quienes se unirán a los 200 militares que ya ejecutan el operativo de seguridad.

“Vamos a tener, solo de fuerzas especiales a 300, son los que ya han estado actuando y participan en coordinación con la Fuerza Aérea, con los aviones, en un rato más llega el contingente. El sábado nos llegaron 600 elementos del ejército y ya nos habían llegado los 200 elementos de las fuerzas especiales, los aviones tipo Texas, los texanos que les llaman y los helicópteros”, dijo el gobernador.

¿Qué son las fuerzas especiales del Ejército?

El gobernador Rocha Moya explicó que las fuerzas especiales tienen una capacitación más amplia que les permite actuar por tierra y aire lo que ayuda a agilizar el operativo en la ciudad y zonas rurales; además que son quienes se están coordinando con la Fuerza Aérea para recibir apoyo aéreo.

“Tienen una capacitación especial para poder actuar en tierra y aire y eso le da mucha más agilidad a los puntos de seguridad, a partir de las cinco de la mañana se instala un cordón de seguridad alrededor de la ciudad”, explicó.

Finalmente, el mandatario dijo que el estado no ha sido superado por los enfrentamientos armados, que las autoridades locales tienen condiciones para responder y que los choques violentos han disminuido por la presencia de las fuerzas armadas.