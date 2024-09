¿Temen ‘portazo’? Amurallan San Lázaro a 10 días de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum

La sede de la Cámara de Diputados en la CDMX amaneció blindada con vallas metálicas y cercos policiacos, donde el próximo martes 1 de octubre Claudia Sheinbaum Pardo tomará protesta como la primera mujer presidenta de México.

A solo 10 días de su ceremonia de investidura, las inmediaciones de San Lázaro ya se encuentran rodeadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, quienes acordonaron el primer cuadro del Palacio Legislativo.

Lo anterior, ante la posibilidad de que trabajadores del Poder Judicial y grupos opositores al oficialismo bloqueen los accesos al recinto tal y como ocurrió el pasado 3 de septiembre durante la discusión de la reforma judicial, la cual entró en vigor esta semana durante los festejos patrios.

De acuerdo con reportes en redes, personal de Resguardo Parlamentario y patrullas de la policía capitalina mantienen controlados los filtros de entrada, mientras se espera que en los próximos días se sumen elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano a este cerco.

Cabe recordar que personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció que pretende extender su paro de labores hasta el próximo 2 de octubre, es decir, un día después de que Claudia Sheinbaum reciba la banda presidencial en el Congreso de la Unión.

📸 Ya están colocadas las vallas metálicas que blindan la Cámara de Diputados contra cualquier movilización que busque intervenir en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre como Presidenta. pic.twitter.com/0KRpGLAlD1 — Yulia Bonilla (@yul_bonilla) September 21, 2024

Calles cerradas por toma de protesta de Claudia Sheinbaum

Con el fin de restringir el acceso vehicular y peatonal, policías capitalinos implementaron cierres en calles aledañas a San Lázaro. Los bloqueos se ubican en:

Eduardo Molina y Zapata (solo con filtro en el paso peatonal)

Congreso de la Unión y Zapata (solo con filtro en el paso peatonal)

Sidar y Rovirosa y Eduardo Molina (con cierre total de camiones)

Diagonal Zaragoza (con cierre total con camiones)

Sidar y Rovirosa y Congreso de la Unión (con cierre parcial y filtro vehicular)

Así será la investidura presidencial de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo tomará protesta como presidenta constitucional de México el martes 1 de octubre a las 9 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ese día será festivo para todo el país como lo antes lo fue el 1 de diciembre antes de que la nueva fecha fuera aprobada por el Senado.

La sesión comenzará con la lista de asistencia y declaración del quórum de ley, después se leerá el Bando Solemne que declara a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo comprendido del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030.

La presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez y Martínez, será la encargada de entregar la banda presidencial a la nueva mandataria en un acto protocolario de recepción y despedida del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente López Obrador durante su toma de protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en 2018. (Cuartoscuro)

Luego de que cada grupo parlamentario fije su postura en una ronda de posicionamientos, Sheinbaum deberá recitar el juramento presidencial establecido en el artículo 87 de la Constitución:

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

Finalmente, tras la protesta, vendrá la transmisión simbólica del Poder, cuando AMLO (el presidente saliente) entregue la banda presidencial a la persona que ocupa la presidencia del Congreso (Ifigenia Martínez) y ésta, a su vez, se la entregue a la persona que asume la investidura presidencial (Claudia Sheinbaum).

Ya con la banda puesta, Sheinbaum emitirá su primer mensaje como jefa del Ejecutivo y, al concluir, se entonará el Himno Nacional. Al salir, se dirigirá hacia el Zócalo capitalino, donde se llevará a cabo un evento con simpatizantes.