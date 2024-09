Jueces y magistrados a las urnas: INE dará el próximo lunes banderazo a elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) arrancará el próximo lunes 23 de septiembre la organización de la elección judicial, una vez que se publicó el decreto de la reforma que hará que jueces, magistrados y ministros sean electos por la ciudadanía, a partir de 2025.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta, comentó en entrevista con medios de comunicación realizada de manera previa a la sesión del Consejo General de este jueves que se arrancará con una ceremonia cívica a las 8:00 horas, y luego se instalará la sesión.

“Arrancamos primero con la instalación del Consejo para el inicio del proceso electoral, con una indicación para que se elabore el calendario de actividades de Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la autoridad electoral está obligada a sesionar siete días después de publicado.

Entre las primeras acciones también estará la integración de la Comisión Temporal para el Seguimiento del Proceso Electivo del Poder Judicial.

El instituto también deberá hacer adecuaciones a su reglamento de sesiones, pues la reforma establece que sólo participen los consejeros electorales; es decir, exceptuando a representantes de partidos que integran la herradura de la democracia.

La consejera presidenta también comentó que se buscarán reuniones con diputados y senadores ante el “dilemario” que representa la aplicación de la reforma judicial.

“Estamos partiendo de cero, estamos poniendo por primera vez reglas del juego, no están participando los partidos políticos, no hay leyes secundarias, no tenemos todo esto, pero sí tenemos la facultad reglamentaria, y eso, en tanto ocurra la ley secundaria habrá de sustituir todo lo demás”, expresó Guadalupe Taddei.

Además, la consejera presidenta consideró que el mayor reto será que el INE no pierda la confianza de los ciudadanos por la aplicación de este ordenamiento constitucional.