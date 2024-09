¿Lo confundieron? Miguel Ángel Treviño niega ser el ‘Z-40′, líder del Cártel del Golfo o Los Zetas

Luego de 11 años de permanecer preso en penales de máxima seguridad en México y ante su posible extradición a Estados Unidos, Miguel Ángel Treviño Morales negó ser el Z-40, líder del Cártel del Golfo o de Los Zetas.

A través de sus abogados, que ofrecieron este martes una conferencia de prensa, Treviño Morales dijo ser empresario agropecuario y haber sido confundido por las autoridades de México y Estados Unidos con un líder criminal.

“Desde el día de la detención de mi defendido, el 15 de julio de 2013, la narrativa oficial ha establecido incorrectamente que el señor Treviño Morales es la persona conocida como el Z-40. Esta afirmación es profundamente inexacta y carece de fundamento legal”, dijo el abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz.

El ‘otro’ Z-40 está preso en Estados Unidos

El litigante aseguró que de ello existen decisiones judiciales, incluidas en el juicio 02/2008 en la que pruebas ofrecidas por la propia Fiscalía General de la República (FGR) corroboraron la existencia de otra persona con el mismo nombre.

Señaló que en dicho juicio, la FGR utilizó a ocho testigos protegidos quienes coincidieron en señalar que el detenido no es el líder criminal apodado Z-40.

“Ello llevó a diversos tribunales e incluso la propia FGR a declarar y aceptar que si bien es cierto existe una persona con el nombre de Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, que es líder de una organización criminal, la verdad jurídica y real revela que esa persona no es mi patrocinado”, agregó el también abogado Juan Manuel Delgado.

Miguel Ángel Treviño Morales, alias 'Z-40', fue capturado el 15 de julio de 2013. (Foto: Saúl López/Cuartoscuro)

Según el litigante, en Estados Unidos hay otra persona con el nombre de Miguel Ángel Treviño Morales, quien está presa en Bastrop, Texas, y acusó que agentes de Estados Unidos han fabricado pruebas para extraditar a su defendido.

Dijo que permitir la extradición de su cliente sería equivalente a la traición a la patria y violación a los derechos humanos.

Desmienten al embajador de EU en México, Ken Salazar

“El único deseo de nuestro defendido es enfrentar un proceso en el que se respete el principio de cosa juzgada, es decir, no pueden obligarlo a probar ante las mismas instancias, una y otra vez, que él no pertenece, perteneció ni pertenecerá a ninguna organización criminal, por el simple hecho de que no es la persona con apodo Z-40″, indicó.

“No puede ser que estemos hablando de una persona que ha sido ya procesada y en todos estos procesos se ha determinado y se ha probado fehacientemente que nuestro representado no corresponde a la persona que está solicitando el gobierno americano”, dijo el abogado Ramírez Muñoz.

El 16 de agosto pasado, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que líderes de cárteles, identificados como Z-40 y Z-42, han estado esperando una decisión judicial por varios años, para ser extraditados. Salazar señaló que ambos son responsables de actos de violencia y asesinatos en México y Estados Unidos.

“Desmentimos categóricamente esta afirmación. Nuestro cliente no es ni ha sido líder del Cártel del Golfo ni de los Zetas”, reiteró el penalista Ramírez Muñoz.

Oficialmente la FGR ni alguna otra dependencia de gobierno han hecho un pronunciamiento con relación a la aseveración de Treviño Morales.