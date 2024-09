Septiembre de Pago del Bienestar: ¿Qué apoyos depositan este mes?

Después de la larga pausa por elecciones y el periodo de agosto, en septiembre no solo llegará el otoño, sino que se reactivan los pagos de los programas sociales del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer en días pasado que precisamente este lunes 2 de septiembre comenzaron los pagos de pensión para las poblaciones beneficiadas, y se extenderá hasta el próximo 21 de septiembre, para dar paso a la pausa de octubre, ya que el último pago del año será en noviembre.

Si eres derechohabiente o beneficiario de alguna de las pensiones del Bienestar, considera revisar el calendario de pagos, ya que este se hará de acuerdo a las letras iniciales del primer apellido y el depósito será directo a la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para este mes, serán las personas beneficiadas de las pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o de las Personas con Discapacidad, o bien el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, quienes recibirán su pago.

¿Cuál es el calendario de las pensiones del Bienestar de septiembre?

Los depósitos para los diferentes programas sociales se llevarán a cabo conforme lo determinaron las autoridades en el calendario.

Los depósitos se realizarán conforme al siguiente calendario:

Lunes 2: Quienes comienza su primer apellido con la letra A.

Martes 3: Aquellas personas cuyo apellido inicia con la B.

Miércoles 4 y jueves 5: Beneficiarios que su apellido comienza con C.

Viernes 6: Para las personas que su apellido inicia con las letras D, E, F.

Sábado 7 y lunes 9: Personas con inicial de primer apellido con letra G.

Martes 10: Quienes comienzan apellido con las letras H, I, J, K.

Miércoles 11: Depósito para letra L.

Jueves 12 y viernes 13: Beneficiarios cuyo primer apellido comience con M.

Sábado 14: Quienes tengan apellido con las letras N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 18: Personas que tengan letra inicial R.

Jueves 19: Beneficiarios cuyo apellido inicie en S.

Viernes 20: Para lo que tengan apellido que inicie con T, U, V.

Sábado 21: El último pago del mes será para quienes tengan apellido con W, X, Y, Z.

Este año, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega seis mil pesos bimestrales, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad da un apoyo económico bimestral de 3,100 pesos y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras otorga montos que van de los 1,600 a los 3,600 pesos bimestrales.

Quienes no puedan acudir a las sucursales del Banco del Bienestar en su día de calendario no pasa nada, pues no se requiere retirar el dinero ese día y éste permanecerá guardado en la cuenta.

Además, puedes utilizar directamente tu tarjeta del Banco del Bienestar en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.