Marcha contra Reforma de AMLO: ‘También soy pueblo y apoyo al Poder Judicial’

Durante su mensaje, Ramírez aseveró que la FGR no ha querido seguir investigando su caso, y si no fuera por un recurso de amparo que tramitó, seguramente ya estaría perdido. [Fotografía. Cuartoscuro]

Como el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió su promesa de resolver el secuestro de su hermano, Deborah Ramírez acudió al Poder Judicial por un amparo.

Ahora, en medio de las protestas de la judicatura, Ramírez les dejó su agradecimiento a la puerta de la sede de San Lázaro, y se lanzó contra el mandatario.

“Presidente, usted se comprometió en 2017 a resolver el secuestro de mi hermano y su amigo, pero al final no hizo nada. Los jueces y magistrados me han amparado para realizar intervenciones y operativos. No quiero la reforma al PJ”, reclamó.

Ramírez obtuvo un amparo con el que reclamó por qué agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR no llevaron a cabo el procedimiento adecuado.

Sostuvo que es gracias a este recurso que ha podido avanzar la investigación del plagio de su hermano.

Además, concluyó su carta con otro mensaje para el mandatario: “No quiero que el narco me defienda”.

Este recurso quedó registrado como el amparo 194/2021, y fue analizado en el Juzgado Decimotercero en Materia Penal en la Ciudad de México.

Entre los reclamos presentados se encuentra que los integrantes del Ministerio Público no llevaron a cabo órdenes de cateo para rescatar a los secuestrados, no registraron las órdenes de aprehensión y manipularon información.

El documento detalla que el juzgador ordenó al Ministerio Público explicar por qué los acusados no debían ser investigados, como lo había pedido la víctima.

Posteriormente, durante la manifestación de este domingo, Ramírez volvió a tomar el micrófono para exponer su caso nuevamente.

“Mi hermano fue secuestrado el 5 de enero de 2012 y la fiscalía encargada está entorpeciendo la investigación previa”, reclamó.

Para esto, acusó que las autoridades han cambiado al secuestrador, así como las intervenciones.

“Sólo con el Poder Judicial hemos llegado a la verdad”, espetó la hermana de la persona secuestrada hace más de 12 años.

Durante su mensaje, Ramírez aseveró que la FGR no ha querido seguir investigando su caso, y si no fuera por este recurso que tramitó, seguramente ya estaría perdido.

“La fiscalía sólo quiere mi carpeta al archivo, y gracias al cumplimiento del amparo 194/2021 es que no se ha archivado mi asunto”, apuntó.

Finalmente, le pidió al Presidente “que no nos quite nuestra única defensa que es el PJF. Yo también soy pueblo, no servidora pública, y no quiero que desaparezca”.