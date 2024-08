Ken Salazar da positivo a COVID y cancela visita a Mérida

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar canceló su esperada visita a Mérida, Yucatán por cuestiones de salud.

A través de un breve comunicado de prensa, la embajada de Estados Unidos en México informó que Salazar había dado positivo a COVID-19, por lo que sus reuniones previstas esta semana se cancelarían.

Horas antes, el embajador detalló que se había encontrado con líderes mexicanos del sector privado para seguir impulsando la prosperidad de México y EU. ‘El diálogo público privado es crucial para aprovechar la integración de América del Norte. Somos Familia y trabajamos juntos en beneficio de nuestros pueblos’, escribió.

Ken Salazar sobre Reforma Judicial: ‘Sin PJ no funciona la democracia’

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que ante la inminente reforma al Poder Judicial, lo más importante es mantener una judicatura sólida.

En este sentido, el diplomático aseguró que éste es un pilar fundamental para mantener un sistema de libertades.

“Se requiere un Poder Judicial fuerte, de derecho y con los recursos necesarios para funcionar. Yo lo he visto en Irak y en Afganistán con mis propios ojos. Donde no hay un Poder Judicial que funciona bien, no puede funcionar una democracia”, declaró el embajador.