AMLO ‘pelusea’ paro de trabajadores del Poder Judicial: ‘A la mayoría de los mexicanos no les interesa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este martes 20 de agosto junto con su gabinete de seguridad.

¿Cuáles son los 6 estados con más homicidios de enero a julio?

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó su informe de incidencia delictiva en donde señaló que en el delito de homicidios dolosos por estado de enero a julio de este año, seis entidades concentran 44.4 por ciento.

La secretaría indicó que Guanajuato encabeza el primer lugar como la entidad que más concentra homicidios (con 1 mil 725 muertes), mientras que Baja California tiene el segundo lugar con 1 mil 424 homicidios.

Estos son las entidades de la República más violentas del país:

Guanajuato (1 mil 725 homicidios dolosos)

(1 mil 725 homicidios dolosos) Baja California (1 mil 424 homicidios dolosos)

(1 mil 424 homicidios dolosos) Estado de México (1 mil 384 homicidios dolosos)

(1 mil 384 homicidios dolosos) Chihuahua (1 mil 181 homicidios dolosos)

(1 mil 181 homicidios dolosos) Jalisco (1 mil 122 homicidios dolosos).

(1 mil 122 homicidios dolosos). Guerrero (1 mil 005 homicidios dolosos).

Sobre los casos de feminicidio, la secretaria de Seguridad reportó una disminución en las carpetas de este delito de un 37.6 por ciento en julio respecto a diciembre del 2018.

Rosa Icela indicó que continúan las acciones de prevención persecución y sanción de la violencia feminicida.

‘No pasa nada, hay respeto absoluto’: AMLO sobre paro de trabajadores en el PJ

AMLO inició su conferencia ‘mañanera’ diciendo que se explicará nuevamente en qué consiste la reforma al Poder Judicial y se refirió al paro de trabajadores del Poder Judicial que inició en los primeros minutos del lunes 19 de agosto.

“A la mayoría de los mexicanos no les importa la huelga en el Poder Judicial. Yo les diría con toda franqueza que hasta nos va a ayudar que si no están los jueces en activos, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajando los juzgados tampoco habrá libertad para delincuentes de cuello blanco”, aseguró.

López Obrador aseguró que habrá respeto absoluto a la protesta y agregó que “no va a pasar nada” por dicho paro de trabajadores.

El presidente insistió en que la reforma no es para afectar a los trabajadores, sino para eliminar la corrupción del Poder Judicial, pero acusó que las “cúpulas del poder” no quieren que los jueces y magistrados sean elegidos por el pueblo.