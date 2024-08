Trabajadores del PJ cometerían ‘un delito grave’ si hacen paro, advierte Monreal

El posible paro que los trabajadores del Poder Judicial prevén realizar en protesta contra la reforma viola flagrantemente el artículo 17 de la Constitución, porque obstruye el acceso a la justicia, lo cual es “un delito grave”, advirtió el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta aseguró que la reforma al Poder Judicial, mediante la cual se busca elegir por el voto popular a jueces, magistrados y ministros, no afecta a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

“Incurren en delitos contra la administración de justicia. Irse a paro viola el artículo 17 de la Constitución que establece que la justicia debe de ser expedita y pronta”, dijo.

“Obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia; ellos lo sabrán. Tienen el derecho de decir lo que quieran, de hacer lo que crean conveniente, siempre y cuando no violen la Constitución y la ley”, afirmó.

Para el legislador zacatecano, a Norma Piña, como presidenta de la Suprema Corte, le falta “pericia” e “inteligencia”, ya que no debería presionar ni hacer caminar a los trabajadores “a caminos sin retorno”, por lo que mejor debería priorizar el diálogo y no la confrontación.

“A pesar de que podemos tener mayoría calificada, nosotros vamos a abrir el diálogo con todos. Pero no me gusta, le falta diplomacia, pericia, inteligencia, para poder llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes. Para mí ese ha sido uno de los puntos centrales del desencuentro que existe entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo”, indicó.

“Y hablo sólo de ella, no de los ministros de la Corte, con los que yo me he reunido con un alto porcentaje de los integrantes y me han hecho saber su posición, los he escuchado con respeto, incluso me han entregado propuestas por escrito para mejorar el Poder Judicial”, dijo.

De acuerdo con Monreal, los trabajadores del Poder Judicial no tienen un motivo de manifestarse porque no les afectará la reforma, “a menos de que ellos estén mal informados, pero les aseguro que no hay una sola palabra que afecte el derecho de los trabajadores”.