Sheinbaum manda mensaje a la Marea Rosa: ‘El plan C es un mandato popular’

El “mandato popular” en la elección del 2 de junio fue “vamos por el plan C”, el cual contempla ganar la mayoría calificada para aprobar las 18 reformas constitucionales que presentó el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, entre ellas, la reforma al Poder Judicial, aseveró el la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

La morenista acompañó al Presidente en su gira por Nayarit, donde se presentaron los proyectos prioritarios y de infraestructura para la entidad gobernada por el morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

Mientras integrantes del Frente Cívico Nacional exigieron a los consejeros electores, frente a la sede nacional del Instituto Nacional Electoral (INE), ser congruentes con la Constitución y frenar la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, Sheinbaum puso énfasis en que ésa fue la decisión de los ciudadanos en las urnas.

“Hay que decirlo, hubo un mandato popular que dijo ‘vamos por el plan C’, un plan que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país, que tiene que ver con garantizar todos los programas de bienestar, que tiene que ver con más justicia, que tiene que ver con el bienestar del pueblo de México”.

“Y seguir recuperando los derechos del pueblo, como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y todo eso vamos a seguir desarrollando a partir del 1 de octubre”, aseveró.

Sheinbaum fue cuestionada en torno a la marcha realizada por la Marea Rosa con la finalidad de exigir al INE que no dé sobrerrepresentación a Morena en la Cámara de Diputados.

Para la presidenta electa, no existe la sobrerrepresentación que ha planteado la oposición, así como especialistas electorales: “Son libres de manifestarse, pero no por ello es que estén en lo correcto, por la representación proporcional se definen con reglas que siempre se han utilizado. No hay sobrerrepresentación”, dijo.

En su discurso ante el presidente López Obrador, Sheinbaum dijo que en 2024 la ciudadanía se manifestó en las urnas a favor de que continúe la cuarta transformación.

“Significa seguir gobernando con los mismos principios, con las causas de nuestro movimiento, vamos a seguir gobernando a partir del 1 de octubre de 2024, con el legado que nos da el presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a cambiar la máxima de ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.