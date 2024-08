El misterioso pacto de ‘El Güero’ con EU para ‘salvar’ a su hermano Ovidio Guzmán

El acuerdo entre Estados Unidos no sólo incluye a Joaquín Guzmán López, sino también a Ovidio Guzmán, afirmó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A 13 días de lo que pareció la entrega del Chapito y la detención de Ismael el Mayo Zambada, la secretaria refirió que espera que, el viernes, el gobierno estadounidense dé la información completa en torno al caso.

A la funcionaria se le cuestionó si el acuerdo se refiere a los hermanos Ovidio y Joaquín, hijos del Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa y quien está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, a lo que replicó con un “así es”.

De ahí que a Ovidio Guzmán se le haya modificado la medida cautelar, y ahora está citado, junto con su hermano, en una corte de Chicago.

El Presidente destacó que aún está pendiente saber en qué situación llegó El Mayo, cofundador del Cártel de Sinaloa, porque, hasta lo que ahora se sabe, “tenían pláticas con él (Joaquín Guzmán), y de repente no sólo llegó Guzmán López, sino el señor Zambada”.

Además, consideró que sería oportuno que si existe este acuerdo, los capos transparenten qué autoridades les daban protección.

México, a la espera de información sobre ‘El Mayo’ Zambada

La defensa del Mayo Zambada asegura que a su cliente lo secuestraron y lo subieron a un avión.

“Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda que se sepa cuánto apoyo le daban a las autoridades. Que informen quiénes los protegían. Todo esto va a ayudar mucho y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como éste. Transparentar todo”, insistió.

López Obrador justificó que el manejo de la información se realice con cuidado.

“En este asunto tenemos que cuidar hasta tener información oficial, porque es un asunto delicado. Imagínense, estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo; entonces, nosotros no queremos que una decisión que se tomó en este sentido, este acuerdo o no acuerdo, nos vaya a generar un conflicto interno mayor”, indicó.

La secretaria reiteró que a México le interesa mucho que se sepa que las fuerzas federales no intervinieron en este caso.

Además, se pronunció por que Estados Unidos actúe más allá de la detención de líderes.

“Se detiene al señor Zambada, pero, si no se atiende ese consumo y si nosotros no damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados y utilizados en las bandas de narcotraficantes, pues no vamos a enfrentar el problema”, dijo.