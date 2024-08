Detienen a Antonio ‘El Diablo’ Riaño, uno de los mexicanos más buscados en EU; era policía en Oaxaca

Antonio 'El Diablo' Riaño es acusado de asesinar a un hombre estadounidense en 2004. (Fox News / The New York Post)

Uno de los delincuentes mexicanos más buscados por Estados Unidos fue detenido este 1 de agosto, luego de 20 años de búsqueda. Hablamos de Antonio ‘El Diablo’ Riaño, un hombre de Zapotitlán, Oaxaca, que está acusado de matar a una persona estadounidense.

El servicio de alguaciles estadounidenses confirmó los hechos, y dijeron que en coordinación con la Oficina del Fiscal del Condado de Butler, donde es buscado, así como el departamento de justicia de Estados Unidos y las autoridades mexicanas, fue que se logró la detención.

Los reportes indican que ‘El Diablo’ Riaño trabajaba como policía en Oaxaca, luego de 20 años de haber huído de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas contribuyeron a su detención en Oaxaca para luego ser trasladado a la Ciudad de México y posteriormente a Cincinnati, para finalmente llegar al condado de Buttler, donde se llevará a cabo su proceso judicial.

“Este arresto es el resultado del intercambio continuo de información entre las agencias y la determinación de los investigadores que se negaron a darse por vencidos en este caso”, dijo Michael D. Black, alguacil para el distrito sur de Ohio.

¿Quién es Antonio ‘El Diablo’ Riaño?

Nacido en Oaxaca, Antonio ‘El Diablo’ Riaño era buscado por los Estados Unidos luego de que se le responsabilizar de haber matado a un ciudadano estadounidense en 2004.

Los hechos ocurrieron en el Round House Bar ubicado en Hamilton, Ohio, cuando en medio de una balacera, ‘El Diablo’ Riaño disparó en la cabeza a Benjamin Becarra, un ciudadano estadounidense.

La víctima ya había estado involucrada en una pelea en el mismo bar semanas antes, y decidió regresar el 19 de diciembre de 2004, cuando Riaño ayudaba a uno de los camareros. La situación terminó en una discusión y posteriormente en el asesinato del ciudadano estadounidense.

La investigación policial indica que el mexicano había comprado en un Walmart municiones para una pistola Smith & Wesson 10.38, de la cuál se obtuvo que fue disparada en al menos dos ocasiones.

Las autoridades también encontraron que ‘El Diablo’ Riaño tenía diferentes alias, además de que presuntamente falsificaba información para obtener diferentes identificaciones.

Con las pruebas en su contra, un jurado lo llamó a declarar acusado de homicidio en primer grado para el 16 de febrero de 2005; sin embargo, Riaño no apareció, pues ya había huido de Estados Unidos para no ser procesado.

Debido al homicidio, el mexicano entró a la lista de los hombres más buscados de la Oficina del Sheriff del Condado de Butler, y en 2005 salió en un episodio del programa America’s Most Wanted.

El diario The New York Post dijo que en 2018 incluso ofreció una declaración jurada tras una solicitud de extradición; sin embargo, no se tomaron más acciones sino hasta el arresto ocurrido este 1 de agosto, cuando las autoridades revelaron que formaba parte de la policía local en Oaxaca.

Por el momento no se ha revelado si ‘El Diablo’ Riaño pertenece a alguna organización criminal en México.

Con información de The New York Post.