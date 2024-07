Carta de AMLO a Trump: ¿Qué advertencia le hizo sobre quitarle producción de autos a México?

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a las menciones de Donald Trump, quien anunció que impondrá aranceles a los vehículos producidos en México.

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 24 de julio, AMLO leyó una carta que le envió al expresidente de Estados Unidos en la que toca el tema.

Como parte de la misiva, López Obrador le explicó a Trump por qué no le conviene que los autos se fabriquen en Estados Unidos.

“No es tan conveniente, amigo expresidente Trump, fabricar en Estados Unidos todos los automóviles y autopartes que se consumen. Es incuestionable que EU posee en esta actividad una experiencia histórica e inigualable en el mundo y que cuenta además con tecnología y capital; sin embargo, sus costos de producción son muy altos”, explicó AMLO.

López Obrador detalló que dicha situación se ha resuelto precisamente con la creación de plantas automotrices y de autopartes en México para beneficio tanto de los inversionistas y de las empresas como de los trabajadores y los consumidores estadounidenses.

Según ejemplificó AMLO, un carro importado de México le representa a un comprador estadounidense un ahorro de entre 10 y 15 mil dólares.

¿Qué dijo AMLO sobre la ‘pausa’ en la construcción de la planta de Tesla en Nuevo León?

El tema de los autos hechos en México fue explicado luego de que los reporteros cuestionaran al presidente López Obrador sobre la decisión de Elon Musk, CEO de Tesla, de suspender la construcción de su planta en Nuevo León.

“Esto la verdad no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos, y no es porque no tengan la capacidad de producir automóviles, sino porque son muy altos los costos de producción en EU, entonces les afectaría a los consumidores”, respondió AMLO.

López Obrador explicó que la decisión fue tomada por la compañía de Elon Musk. El magnate anunció que esperará hasta después de las elecciones en Estados Unidos, ya que “no tiene mucho sentido invertir en la gigafactory en Monterrey”.

Tesla anunció la construcción de una planta en México para producir autos eléctricos a partir de 2026; sin embargo, no se había dado una fecha definitiva para el inicio de las obras.