¿Qué dice la ‘groserísima portada’ de The New York Times vs. Donald Trump que AMLO criticó?

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, muestra una portada de "The New York Times" que se manifestó en contra de Donald Trump. (Mario Jasso)

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ‘lanzó’ contra The New York Times por la portada que publicó el domingo 14 de julio en su sección editorial, al día siguiente del ataque contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AMLO inició su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de julio con críticas hacia la prensa por lo que incluyó al diario estadounidense.

López Obrador calificó como “groserísima” la portada de la sección de opinión del periódico e incluso mencionó la reacción del magnate Elon Musk a través de su red social ‘X’.

En la portada aparece la silueta de Donald Trump con la leyenda: “Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre”.

Mientras que la respuesta de Elon Musk fue: “El New York Times acaba de publicar esto hoy. Son seres humanos verdaderamente insensibles y despreciables. Ni una pizca de empatía”.

#EnLaMañanera | A raíz de la portada que lanzó el diario The New York Times, tras el atentando contra el expresidente de #EU, Donald Trump, #AMLO destacó las mentiras por las que se manejan los medios de comunicación en la actualidad. pic.twitter.com/9wob7tFsPB — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 17, 2024

¿Qué dijo The New York Times sobre Donald Trump?

En la sección de opinión del domingo en The New York Times se publicó la mencionada portada como parte de su editorial en la que califica a Trump como alguien “peligroso en palabra, obra y acción. Él se pone a sí mismo por encima del país”.

El título de la editorial es “Donald Trump no es apto para liderar” y el periódico calificó la próxima elección en Estados Unidos como “escalofriante”.

“Lo que está en juego en esta elección no son fundamentalmente desacuerdos políticos, sino cuestiones más fundamentales: qué cualidades son las más importantes en el presidente y comandante en jefe de Estados Unidos”, agrega The New York Times.

El diario estadounidense dice que con su carácter, Trump ha demostrado no ser digno de las responsabilidades que conlleva la Presidencia de Estados Unidos.

Además, enlista la “absoluta falta de respeto” por la Constitución, el Estado de derecho y el pueblo estadounidense que se resumen en una “sed de poder político”.