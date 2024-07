Sheinbaum descarta resistencias en FFAA por estar bajo el mando de una mujer

Dado que se convertirá en la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta, rechazó que en el Ejército pueda permear el machismo y tenga que optar por la mano dura.

“Al revés, va a seguir siendo una institución que responda al mando de la presidenta de la República”, indicó.

“No creo en las manos duras, creo en la justicia y en los derechos. Además, la fuerza de una presidenta o de un presidente se lo da el pueblo de México”, agregó.

Destacó que tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Secretaría de Marina se caracterizan por su lealtad.

“Si hay instituciones que siguen la esencia del presidente o la presidenta como comandante supremo o suprema de las Fuerzas Armadas, es el Ejército y la Marina; son institucionales”, insistió.

Destacó que cuando se ha actuado mal “es por un mando civil”, como fue en el caso de la matanza de Tlatelolco en 1968.

“Ahí donde el Ejército ha actuado mal, ha sido por un mando civil. La represión de 1968 fue por el presidente de la República (Gustavo Díaz Ordaz), ¿de quién vino la orden? De un civil”, acusó.

Sheinbaum Pardo tiene pendiente la designación de los titulares de las Fuerzas Armadas, la cual hará hasta septiembre.

Se prevé que en su administración, la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya iniciativa ya está en el Congreso.

La virtual presidenta adelantó que será una corporación que se siga fortaleciendo, sobre todo vinculándola a detenciones basadas en inteligencia y cuidado de las carreteras.

“Si hay una mala actuación de un elemento, pues obviamente tiene que ser sancionado, pero la Guardia Nacional es una institución que hay que fortalecer. Comparado con lo que era la Policía Federal de (Genaro) García Luna, pues imagínense”, recordó.

En junio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador también consideró que habrá lealtad del Ejército hacia su sucesora.

“Son muy leales, disciplinados, tanto en la Marina como en la Defensa; yo no he tenido ningún problema, nadie me dice no estamos de acuerdo”, dijo el mandatario en ese entonces.

“Ellos reciben órdenes, hay lealtad al Presidente y al pueblo de México. Son dos instituciones muy importantes del Estado, por eso las han querido socavar”, remarcó, pese a que antes de contender por la Presidencia en 2018 acusó a las Fuerzas Armadas de ser responsables de “masacres”.

El mandatario destacó que si no fuera por las Fuerzas Armadas, él no hubiera salido adelante.

Además, destacó que ningún general de división pertenece a la “oligarquía”.