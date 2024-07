El Presidente ve posible la reforma a fiscalías, pero primero la judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que de lograrse una reforma al Poder Judicial, después podría pensarse en una para las fiscalías, durante su conferencia de prensa matutina realizada en Palacio Nacional.

“Yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos”, expresó sin dar más detalle sobre esa eventual reforma.

“El caso del Poder Judicial es necesario porque está completamente echado a perder y es necesario, indispensable, por la corrupción que predomina”.

Ante los foros que realiza la Cámara de Diputados, consideró que no importa que se tarde la reforma, pero lo importante es que se dé.

“Si iniciamos con la reforma al Poder Judicial ahora, si se inicia… Ahí va, lo importante, no le hace que lleve tiempo, pero que se vaya mejorando la vida pública para tener una sociedad mejor. Pensando en nosotros, a lo mejor a nosotros ya no nos toca verlo, es lo más probable, pero vienen las nuevas generaciones”.

El Presidente también recordó que cumplió seis años de haber sido electo, y destacó que en el Ejecutivo sí se ha dado el combate a la corrupción. “Se ha avanzado bastante, ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años, se combatió como nunca la corrupción, que era el principal problema de México. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, tiene un pueblo bueno, trabajador; sin embargo, imperaba la corrupción y sólo se beneficiaban unos cuantos”.

El mandatario destacó que el país tiene fortalezas como recursos naturales y económicos, pero de los que sólo se beneficiaban unos cuantos.

“Hay empleo, como no sucedía hace 40 años; no se ha devaluado el peso, como no se veía desde hace 50 años, y lo más importante de todo, lo que más nos llena de satisfacción es que se ha logrado reducir la pobreza en México, algo que no se veía en décadas”, aseguró.

Se dijo contento de que su sucesora será del mismo movimiento, pues continuará el desarrollo del país con progreso y justicia.

El mandatario reprodujo un video en el que se ve el discurso que dio el 1 de julio de 2018, y en el que agradeció a precursores de su movimiento, entre ellos José María Pérez-Gay, Arnaldo Córdova, Luis Javier Garrido, Hugo Gutiérrez Vega, Julio Scherer García, Sergio Pitol, Elena Poniatowska, Fernando del Paso, Carlos Monsiváis y Carlos Payán.