Gobierno de AMLO otorga a familias oaxaqueñas títulos de propiedad tras el paso del huracán ‘Agatha’

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a entregar a familias oaxaqueñas las escrituras para la regularización de asentamientos urbanos, tras realizarse la reconstrucción de casas que resultaron afectadas por el huracán ‘Agatha’, esto durante un evento que contó con la presencia de distintos funcionarios y la virtual candidata electa, Claudia Sheinbaum.

“No puede ser que haya una zona turística de gran lujo (…) y la gente que trabaja en esos hoteles (…) tenga que vivir en colonias que no están regularizadas, en donde no tienen sus escrituras, eso no lo queremos. No debe haber esa desigualdad”, dijo el mandatario durante un evento oficial celebrado en Oaxaca.

“Sino nos alcanza el tiempo (…), yo ya hablé con la presidenta y ella le va dar continuidad, nada más por cuestiones de tiempo, se van a seguir entregando las escrituras”, añadió.

La titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Lyndia Quiroz Zavala, explicó que la reconstrucción de casas se pudo realizar debido a que se “donó al Instituto Nacional del Suelo Sustentable un total de 6 mil 394 hectáreas”.

Esta acción permite garantizar “que miles de familias oaxaqueñas obtengan sus títulos de propiedad”.

“Los grandes lugares donde se ha desarrollado el turismo, no solamente se piensa en los hoteles, sino que se piensa principalmente en el pueblo y por eso la entrega de escrituras el día de hoy”, añadió Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de México destinó una suma total de 2 mil 380 millones de pesos para realizar la reconstrucción de viviendas en 31 municipios de Oaxaca, para esto se tuvo que realizar un censo a la población afectada.

Cabe recordar que con el paso del huracán ‘Agatha’ no solamente se registraron pérdidas económicas, sino que también hubo muchas personas heridas y algunas otras perdieron la vida.

¿Qué otros apoyos recibió la población afectada de Oaxaca?

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, explicó que la población de Oaxaca que resultó afectada por el huracán ‘Agatha’ también recibió ayuda humanitaria y económica:

Artículos de despensa y agua potable a un total de 19 mil 230 personas.

Artículos de emergencia (cobertores, colchonetas, kits de limpieza, medicamentos y láminas) para un total de 408 mil 736 personas.

También se destinó una suma de 638.6 millones de pesos para otorgar apoyos económicos para las viviendas, 34.8 millones para los afectados en ganadería, 56.4 millones para las actividades de agricultura y 37.8 millones de pesos para locales comerciales.