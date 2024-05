Transportistas amagan con bloqueos tras elecciones: ‘Vamos a ver qué plan tiene la nueva Presidencia’

Los transportistas de México anunciaron manifestaciones y cierres de vialidades en el país en los próximos días, esto debido a que no se han cumplido las demandas en materia de seguridad hechas al Gobierno.

Rafael Ortíz, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), dijo que en las últimas semanas los trabajadores del transporte en carreteras se han enfrentado a extorsiones de parte de la Guardia Nacional, además de que viven una especie de “represalia”, pues se ha vuelto común “el secuestro de camiones” a manos de los efectivos, que piden rescates de 50 a 100 mil pesos.

“Estamos esperando que pase este 2 (de junio), vamos a ver qué plan o qué idea tiene la nueva Presidenta, y nos vamos a tener que manifestar en contra de quién quede, porque no he oído a ningún candidato o candidata que vaya a tomar el transporte como prioridad... no los he oído tener un compromiso con el transporte”, dijo Ortíz en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Apuntó que las autoridades actualmente no demuestran interés en ayudar la causa de los transportistas, y que incluso continúan las amenazas.

Una de las principales peticiones de los transportistas es que termine la crisis de inseguridad que viven, esto debido a que son víctimas de extorsiones y asaltos, ya sea que se dediquen al transporte público o a la movilización de mercancías.

En ese sentido, el líder de la AMOTAC apuntó que, a quien sea que gane la Presidencia, los transportistas le expresarán su inconformidad con movilizaciones, lo que posiblemente implicaría cierres de vialidades en ciudades principales.

Cabe añadir que desde el pasado 15 de marzo hay un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo que podría aumentar el caos vial en caso de que los transportistas se manifestaran.

Aún no se ha confirmado la movilización, y en caso de que ocurra sería en la siguiente semana de las elecciones presidenciales, es decir, entre el lunes 3 y el viernes 7 de junio.

Con información de Radio Fórmula.