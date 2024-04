Fondo de Pensiones para el Bienestar: Comisión de Diputados aprueba iniciativa; va al Pleno

Con 19 votos a favor sólo de la mayoría de Morena y sus aliados del PT y del PVEM, y 10 en contra de la oposición en conjunto, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa morenista de reformas legales para crear el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El dictamen indica que dicho Fondo se integrará con los recursos que están en las Afores de ahorradores con más de 70 años de edad y que no han sido reclamados, en el caso de trabajadores del sector privado y del IMSS; y de los que han cumplido 75 años en el caso de los trabajadores del Estado y del ISSSTE.

Para ellos, se aprobaron cambios a cinco leyes secundarias, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, la Ley del Infonavit, la del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Ley del Presupuesto.

El dictamen se turnó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su debate en el Pleno de los 500 legisladores.

A los reclamos de la oposición por el trámite fast track y por las “dudas” y la “falta de claridad” que prevalecen, los legisladores de Morena respondieron que el dictamen tuvo precisiones para aclarar sus dudas, por lo que sus críticas son “al aire” y “sólo para desinformar y confundir a la gente en tiempo de campaña.

La diputada de Morena y proponente de la iniciativa, Angélica Ivonne Cisneros, presidenta de esta Comisión de Seguridad Social, argumentó que para evitar la “desinformación” se precisan en el dictamen tres temas fundamentales.

Primero -indicó- se subraya que “de ninguna manera están incluidos en ese Fondo los fondos de los trabajadores en activo”.

Segundo, se establece “un eje fundamental de la propuesta, que es garantizar la imprescriptibilidad del derecho a que todas las personas que pudiesen detectar que tienen una cuenta y que no sabían que la tenían, o sus personas beneficiarias, puedan reclamar en cualquier momento esos fondos”.

Y tercero, se indica que “el fideicomiso tendrá una ventanilla para atender cualquier reclamación”.

El diputado Ignacio Mier, coautor también de la iniciativa y coordinador de los diputados de Morena, expuso en la reunión también que “son necesarias algunas cuestiones de redacción, pero que no modifican el fondo de la propuesta de crear un fondo de compensación solidaria con recursos que no están comprometidos para ningún otro destino que no sea en beneficio de los trabajadores”.

“Son recursos que no están considerados en el presupuesto anualizado del Gobierno de la República o de las entidades que integran la administración pública federal o de los estados”, insistió.

“El Fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie. Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna”.

“Espero su comprensión, léanlo con detalle. Lo he dicho, a veces la ignorancia es atrevida y es normal en los seres humanos, pero las iniciativas, como los libros, no muerden, les dijo a los de la oposición.

La diputada del PAN, Patricia Terrazas, reclamó que “el dictamen pretende crear con estos recursos privados, que no públicos, una bolsa general a la que la Secretaría de Hacienda le va a meter mano de manera discrecional”.

Remarcó que “no hay recursos definidos que garanticen una pensión del 100 por ciento, porque la bolsa estará subordinada a la existencia de recursos, por lo que sólo se busca engañar a la gente con esa promesa de una pensión del 100 por ciento de su salario”.

“Es otra ocurrencia más, porque para fondear el fideicomiso se subordina a la existencia de remanentes y pronto este Fondo será otro ´elefante blanco´”, estimó.

Por el PRI, el diputado y dirigente sindical, Tereso Medina, planteó que “nosotros estamos a favor de los trabajadores, pero la iniciativa requiere de más información para aclarar dudas”.