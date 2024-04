‘Arresto de policía fue para disminuir protestas y no por justicia’, acusan normalistas de Ayotzinapa

Vidulfo Rosales, abogado y representante de los normalistas de Ayotzinapa, aseguró este jueves 11 de abril que continuarán las protestas por parte de los estudiantes, ya que la captura del policía que presuntamente asesinó a Yanqui Kothan solo fue ‘un movimiento político’.

En entrevista para el programa de Ciro Gómez Leya, Rosales explicó que la detención de los policías involucrados en el asesinato del estudiante de la Normal de Aytzinapa “se hizo para aminorar la inconformidad social y ese es el enojo de los normalistas”.

Incluso, el abogado señaló que todas las detenciones de los primeros policías, como el movimiento de los funcionarios de primer nivel, “fue como un enroque político para disminuir la inconformidad social, disminuir la protesta, no estuvo encaminada en el tema de hacer justicia”.

Por ello, advirtió que las protestas continuarán tras recordar que el último policía estaba “totalmente ubicable” y las autoridades estatales no hacían nada para detenerlo.

“Por eso tardó muchísimo para que volvieran a detener al tercer policía, estaba totalmente ubicable, estaba cerca, en Acapulco, nunca se le pudo detener. Los funcionarios de primer nivel del estado no están procesados, no se han presentado a declarar, no se ha abierto una investigación contra ellos”, sostuvo.

Policía que habría asesinado al normalista Yanqui Kothan fue detenido, asegura AMLO

Este miércoles 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la detención del policía que presuntamente habría asesinado a Yanqui Kothan, quien perdió la vida el pasado 7 de marzo a manos de la policía de Guerrero.

“Hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos; (el policía) estaba en un rancho protegido”, afirmó durante su mañanera.

Ante esto, AMLO explicó que busca separar esta investigación con la desaparición forzada de los 43 estudiantes en 2014, ya que “esto tiene que ver posterior a la protesta que se da aquí, cuando tumban la puerta (de Palacio Nacional)”.

“Van los jóvenes a Chilpancingo y ahí se detienen a comprar algo y ahí los detiene la policía, tratan de detener a uno, al que asesinan y le disparan. De los que participaron se detuvo a dos y este policía se fugó, pero se dio la instrucción de que se encontrara, lo buscaron e intervinieron las fuerzas armadas y también policías de Guerrero hasta que se le detuvo hoy por la madrugada”, explicó en conferencia de prensa.