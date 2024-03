‘Migrantes se convertirían en delincuentes’: Ebrard explica repercusión si Texas avala ley migratoria

A pesar de que un tribunal ‘congeló’ la ley para detener y expulsar migrantes en Texas, el excanciller Marcelo Ebrard advirtió que autoridades de Estados Unidos determinarán este miércoles 20 de marzo si continúa en pie esta legislación.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Ebrad explicó que la polémica ley contra migrantes en Texas fue revivida porque “es el eje de la campaña republicana”, ya que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Sin embargo, aclaró que esta ley tendría graves consecuencias para los connacionales si se aprueba.

“En caso de entrar en vigor, se establece que cualquier persona que entra, que esté en Estados Unidos, sin sus documentos se convierte en un delincuente”, detalló.

Además, el excanciller expuso que también podría establecerse un sistema muy parecido o cercano a varios modelos de apartheid, es decir, los migrantes podrían ser detenidos o arrestados por su aspecto físico:

“No estoy exagerando, porque tú puedes ser detenido por tu aspecto en cualquier momento, tendrás que exhibir tus documentos y puedes ser llevado a la estación, ya te imaginarás la cantidad de abusos y atropellos que habrá con esto”, añadió.

Una de las mayores preocupaciones para México, dijo, es que esta ley sea replicada en varios estados de EU, esto quiere decir que si Texas lo avala, otras zonas de dicho país lo podrían hacer. “Si esta ley próspera, de aquí en adelante Arizona y cualquier otro estado fronterizo podrá tomar sus propias decisiones en materia migratoria, en pocas palabras dejaría de ser una facultad de orden federal”, aclaró.

¿Qué sucedería con los migrantes expulsados por Texas?

De acuerdo con Marcelo Ebrard, Texas podría tomar la decisión de enviar migrantes a territorio mexicano, aunque México tiene derecho a oponerse: “México puede y debe decir no admito ningún retorno bajo esta ley”.

Incluso, el excanciller agregó que autoridades mexicanas deben rechazarlo por la afectación en contra de los connacionales y además de que es una violación a la soberanía de Méxio. “¿Por qué razón? Porque pretenden retornar personas hacia México sin ningún tipo de acuerdo y eso México jamás lo podrá admitir”, dijo.

Entraríamos, recalcó, en algo inédito, “vamos a tener un grave problema en la frontera de que México dirá no los admito, seguramente tendrá que intervenir el Gobierno federal de EU y me imagino que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una ruta porque jurídicamente podemos hacer unas cosas importantes”.

Por último, el morenista apuntó que Estados Unidos cuenta con más de 11 millones de migrantes trabajando, quienes no tienen ningún derecho, no pueden hacer una huelga y no tienen prestaciones sociales.