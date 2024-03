‘Testosteronas sin control’: Xóchitl reacciona a video de ‘cabezazos’ entre su equipo de campaña

¿Qué esperaban? Son hombres... Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, tuvo que salir este 19 de marzo a hablar sobre un video en el que miembros de su equipo de campaña se agarraron a ‘cabezazos’.

En un video que se publicó en redes sociales, se ve como el supuesto jefe de logística de Alejandro ‘Alito’ Moreno, presidente del PRI, pega un ‘cabezazo’ a quien es señalado como jefe de logística de la abanderada presidencial.

Ni entre ellos se aguantan. Les comparto en primicia este video donde Jair, el jefe de logística de @alitomorenoc , le da un cabezazo a Roberto, jefe de logística de @XochitlGalvez . El Titanic, al fin. pic.twitter.com/AcOKCy71WI — Glen V. Zambrano (@GlenVZambrano) March 19, 2024

Gálvez fue cuestionada sobre el tema en su ‘Conferencia de la Verdad’ de este martes 19 de marzo en la que no negó la veracidad del material.

“La verdad es que medio lo vi y yo creo que son testosteronas sin control”, respondió a la prensa.

Esta no es la primera vez que el presidente de uno de los tres partidos de la alianza ‘Fuerza y Corazón por México’ ‘mete en problemas’ a Gálvez. Fue en enero de este año cuando Marko Cortés, dirigente del PAN, reclamó en X (antes Twitter) a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, por no respetar “acuerdos políticos” para que fuera su partido el que designara al candidato que lideraría la coalición en las elecciones de 2024.

Cortés compartió un documento de un presunto pacto entre el PRI y el PAN en el que acordaban el reparto de puestos, secretarías y de seis notarías de Coahuila desde 2023.

“Sí me encabroné: Para mí es inaceptable el contenido de ese convenio, es inaceptable. Desde el punto de vista ético, para mí, jamás aceptaría una cosa que contenga lo que ahí dice”, expresó en entrevista con Radio Fórmula.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez a la Coparmex hoy 19 de marzo?

En su primer evento del día, la abanderada presidencial de la oposición participó en ‘Diálogos por la Democracia’, un evento organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en el que aplaudió las propuestas hechas por la IP.

“Yo leí su documento con absoluta dedicación y no creo que este documentó lo hayan hecho gente que odia México y que odia al Gobierno y escribe cosas inciertas, lo hizo gente que vive una realidad. Entonces, creo que si no aceptamos la realidad que vivimos no hay manera de corregir el rumbo. Y en ese sentido yo quiero felicitarlos a ustedes porque les quiero decir que estoy aquí para escucharlos”, dijo a empresarios.

Durante su intervención, la exdelegada en Miguel Hidalgo criticó la propuesta de López Obrador (y defendida por Claudia Sheinbaum) de que los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidas por voto popular.

“Me preocupa esta idea de que la Corte se elija por voto popular. No me imagino a los ministros como los partidos políticos haciendo campaña cuando lo que necesitamos son ministros honorables. He pensado la posibilidad de acotar el poder del presidente a través de los gobiernos de coalición, donde el presidencialismo deje, que quede el pasado y haya una enorme participación ciudadana”, señaló.