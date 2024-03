FGR ‘olvida’ investigar los asesinatos durante la captura de Ovidio Guzmán

La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que no tiene ninguna carpeta de investigación abierta por la muerte de 29 personas –19 presuntos delincuentes y 10 elementos de las Fuerzas Armadas–, durante el operativo de detención de Ovidio Guzmán, el 5 de enero de 2023.

Al responder a una solicitud de información, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz, consideró que quizá la fiscalía de Sinaloa pudiera tener información relacionada con ese caso.

Explicó que con base en la ley, la FGR está obligada a turnar la solicitud de información a todas las áreas competentes de la dependencia a efecto de que realicen una búsqueda exhaustiva de la información.

“Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en su base de datos, no localizó antecedentes y/o registro de expediente iniciado por el fallecimiento y/o deceso de 29 personas, con motivo de los hechos suscitados el 5 de enero de 2023, originados con la detención de Ovidio Guzmán”, dijo.

“Por añadidura, en caso de ser de su interés, se le sugiere ampliar su búsqueda de información y presentar el requerimiento de mérito ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, puntualizó.

No obstante, lo que sí investiga la FGR, según una revelación hecha por el periódico español El País, es a un grupo de nueve militares que participó en el citado operativo calificado por el diario como “una de las operaciones más bochornosas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

Según el diario, la investigación de la FGR se solicitó desde mayo de 2023 contra los militares que participaron en la acción. La FGR no ha hecho pronunciamiento público sobre esa investigación. Por tanto, no se sabe si el caso se judicializó o no.

La detención de Guzmán López, alias el Ratón, aquel 5 de enero de 2023, dejó un saldo oficial de 29 fallecidos, dijo en su momento el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El funcionario federal advirtió que en el operativo otros 35 militares resultaron con heridas de diversa índole, la mayoría por disparo de arma de fuego.

También reportó la detención de 21 presuntos criminales quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y enfrentan un proceso penal por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada.