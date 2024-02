Así queda la lista de ‘pluris’ de Morena: Ebrard iría al Senado y Monreal a Diputados

Morena concluyó la madrugada de este jueves las listas completas y definitivas de sus candidatos a diputados federales y senadores plurinominales, y al final enlistó a Marcelo Ebrard para el Senado y a Ricardo Monreal a la Cámara de Diputados.

No obstante, como número uno en la lista para senadores enroló a Adán López Hernández, ex titular de Gobernación, acompañado también de Malú Mícher, seguidora de Ebrard; el ex gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral; la empresaria Susana Harp, el petista Gerardo Fernández Noroña, la secretaria general del partido, Citlalli Hernández; Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros, en una lista de 23 personas.

Para el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal encabeza la lista como número uno de la Segunda Circunscripción; seguido de la ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, aunque en el lugar 11 de la Cuarta Circunscripción, misma que encabeza la izquierdista Ifigenia Martínez, seguida, en el segundo sitio de la lista, por el aún gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

En esta misma Circunscripción, en el número 12, figuran el actor Sergio Mayer, que busca volver a una curul morenista en San Lázaro, junto con el ex perredista Julio César Moreno, ubicado en el número 10.

También, en la relación que dio a conocer oficialmente esta madrugada, Morena enroló a los líderes sindicalistas Napoleón Gómez Urrutia, del sector minero, en el número cinco de la Segunda Circunscripción; y al ex priista Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, ubicado en el número seis de la Primera Circunscripción, ambos con boleto seguro a la curul.

Destacan en la lista morenista las candidaturas de un general del Ejército, Luis Arturo Oliver, y la de un almirante de la Marina, Humberto Coss, entre los premiados para ir como diputados federales al Congreso de la Unión.

Morena y la coalición del presidente López Obrador rescató y fichó al ex perredista Víctor Hugo Lobo Román -que recién dejó el Partido del Sol Azteca por no haber sido considerado para competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Vuelve también a la curul el ex dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar; rescatan al dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES), Eric Flores Cervantes; al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y regresa a San Lázaro el ex alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

Buscará reelegirse el actual legislador y ex presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, operador de diversas reformas electorales y representante de Morena ante el INE; y se enlistó también para repetir en su actual curul la empresaria chiapaneca Patricia Armendáriz Guerra.