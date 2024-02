Álvarez Máynez se registra como candidato de MC ante el INE: ‘Son unos infelices’ dice a la vieja política

Jorge Álvarez Máynez acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), la tarde de este jueves 22 de febrero, para realizar su registro como candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República.

A las afueras del órgano electoral y al coro de ‘¡presidente!’, ‘¡presidente!’ por parte de los asistentes y simpatizantes, Máynez, acompañado de Dante Delgado, líder nacional del partido naranja, agradeció el apoyo de los ciudadanos y de los trabajadores del INE por el acompañamiento a su registro y por hacer que la democracia funcione.

Además, el candidato de MC a la presidencia señaló que, si realmente se cumpliera con la ley e el país, las candidatas Claudia Sheinbaum, de Morena y Xóchitl Gálvez Ruíz, de la coalición PRI-PAN-PRD no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial.

“Han violado cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales, han hecho precampañas anticipadas y simuladas; han echo campañas anticipadas y simuladas, han recibido financiamiento ilegal”, acusó.

Álvarez Máynez aseguró que en 90 días Movimiento Ciudadano alcanzará las preferencias electorales suficientes para ganar la contienda presidencial el próximo 2 de junio.

Finalmente, el candidato mostró su preocupación por la situación actual de violencia y desigualdad en el país y señaló que todo se debe a la vieja política.

“Este México me preocupa mucho más que lo que pueda pasar en los próximos meses y si este México es como es hoy, es porque quienes dirigen el país, la clase política tradicional, la vieja política, son unos infelices. No lo digo como un insulto, me refiero a que no son felices. La clase política de este país se mete a la política para tener cargos, poder y dinero”, expresó.

Máynez detalló que la nueva forma de hacer política es a través de la felicidad, “es entender que la única manera de expandir la felicidad, de hacer que muchas otras personas sean felices, es partiendo de esa felicidad personal”.