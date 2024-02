¿Visa obligatoria para ir a Canadá por el crimen organizado?: AMLO confirma aumento de solicitudes

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que tenía conocimiento desde hace meses sobre el problema de las supuestas solicitudes de asilo a Canadá de mexicanos vinculados con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este martes 20 de febrero, el presidente López Obrador dijo que en una reunión ocurrida en San Francisco, California, en noviembre pasado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le comentó su preocupación en torno al tema de las solicitudes de asilo.

Cabe señalar que recientemente se habló sobre la posibilidad de que Canadá volviera a imponer la visa a México ante el aumento de solicitudes de asilo y su posible origen en el crimen organizado.

“Es que hay un incremento en las solicitudes de asilo y se tiene que ver si son realmente personas que requieren el asilo o es un medio para internarse a Canadá”, dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si el aumento en las solicitudes de asilo era por el narcotráfico.

El mandatario aseguró que “se está buscando un acuerdo” con Canadá, sin referirse en torno a la posible imposición de la visa o si era para mantener los beneficios que ofrece el país liderado por Trudeau a los mexicanos que piden asilo, como son los empleos, la educación o la vivienda.

Además, dijo que desde noviembre trabajan en conjunto para esclarecer el tema a través de reuniones entre las cancillerías de ambos países.

“Es un tema que nos los ha planteado el gobierno de Canadá, a mí me lo propuso, digo, me lo planteó de manera directa el primer ministro Trudeau, y quedamos en tratarlo, pero de manera muy respetuosa y con ánimo de que se llegue a un acuerdo y de cooperación; o sea, no quieren tomar una medida unilateral que pueda afectar México, y eso se lo agradecemos mucho”, expresó Obrador.

El requisito de la visa para mexicanos en Canadá fue eliminado el 1 de diciembre de 2016, y a partir de ese mismo día los canadienses pueden venir a México sin necesidad de visado.

En el caso de los mexicanos que deseen acudir, deben tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) días antes de su viaje.