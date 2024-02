‘Me deseó mucha suerte’: ¿Qué le aconsejó el Papa Francisco a Xóchitl Gálvez en Roma?

‘Él sabía bastante de mí’, reveló Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, tras confesar que se reunió esta semana con el Papa Francisco en el Vaticano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la abanderada de la oposición detalló que visitó al pontífice “en secreto” el pasado martes, ya que el líder religioso le pidió no filtrar las fotos, en las que aparece posando con Gálvez, hasta este jueves 15 de febrero.

“Me lo confirmaron la semana pasada que tendría yo esta audiencia, obviamente cuidé mucho que no se filtrara, de hecho ni mi equipo prácticamente supo, salvo Santiago, que me pidió acompañarme en esta visita”, aclaró.

También señaló que su encuentro con el Papa Francisco fue programado cuando se enteró que iba a ser la próxima candidata a la Presidencia: “Sí es un tema de fuerza, yo en este momento de mi vida yo necesito mucha fuerza para lo que viene, para los embates, para el odio”.

Para la panista, el Papa representa espiritualmente “todo, más en este momento donde estoy emprendiendo un proyecto de una dimensión brutal, donde no solo yo requiero la bendición, sino todo México requiere la bendición del Papa para lo que estamos viviendo”.

Su familia, quien la acompañó al encuentro, es muy religiosa, tanto que “mi marido casi se desmaya, rezaba cuando lo vio, agradeció a Dios la posibilidad que tuvo”.

¿Qué platicó Xóchitl Gálvez con el Papa Francisco?

La ‘rival’ de Claudia Sheinbaum explicó que su encuentro con el pontífice duró cerca de 40 minutos y sostuvo una “charla impresionante”.

“Hablamos de futbol, hablamos de muchas cosas, él sabía bastante de mí, me deseó mucha suerte, me dijo que admiraba mi valentía”, agregó.

Además de darle la la bendición a ella y a México, la abanderada de la oposición presumió que el Papa Francisco le aconsejó no dejarse llevar por el canto de las sirenas:

“Que todo mundo te dice que eres el más fregón, el más inteligente, que lo estás haciendo muy bien (...) es la vanidad y el no darte cuenta que, por ejemplo, decir que México está mejor que nunca, a mí me parece que es dejarse llevar por el canto de las sirenas”, dijo.

Asimismo, Gálvez detalló que en su conversación tocó el tema sobre su libro, titulado ‘Encíclica’, que escribió durante la pandemia del COVID-19: “Habla del amor fraterno, eso que le hace falta a México, eso que hace falta que dejemos la división, el odio, está inspirado en San Francisco de Asís.

“Vale mucho la pena leer a este Papa porque nos puede hacer buenos gobernantes, de hecho él me pidió que no me dejará llevar por el canto de las sirenas, creo que es un buen consejo”, afirmó.

Por último, le aconsejó a Claudia Sheinbaum, quien también se reunió con el líder religioso, que lea la Encíclica: “Es muy inspiradora para alguien que quiere gobernar porque habla del neopopulismo y otras cosas que creo no le están haciendo bien al país”.