Las 20 reformas de AMLO irán a parlamento abierto, propone Morena

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, aceptó la propuesta de los partidos de la oposición y sugirió someter a un parlamento abierto las 20 reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.

Para ello, planteó la realización de cinco foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas en todo el país, del 20 de febrero al 15 de abril, con la participación de universidades, académicos, especialistas, organizaciones civiles y quienes estén interesados en las materias.

Remarcó que será benéfico para el país “que haya un gran debate abierto, franco, directo, sin cortapisas” y reconoció que “existen diferencias en las visiones de país”, por lo que adelantó que propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) este debate nacional de las reformas.

“El papel de la Junta de Coordinación es hacer política y coordinar para lograr que el debate transcurra de la mejor manera”, dijo Mier.

Detalló que para la discusión se dividirán los temas en cuatro ejes temáticos: democracia, libertad, justicia y bienestar, para poder analizarlas en un ejercicio de diálogo nacional.

El coordinador explicó que lo anterior permitirá eliminar cualquier tinte electoral a la discusión y adelantó que propondrá una ruta para generar un amplio diálogo de las iniciativas que modificarían 51 artículos en 18 reformas a la Constitución.

Abundó que el debate abierto busca que la ciudadanía conozca y opine sobre las propuestas, cuyo dictamen se prevé al término de los foros y a partir del 18 de abril, la discusión en el pleno de los diputados.

“Estas iniciativas ponen de manifiesto ante los mexicanos dos visiones de país: la visión del pasado y la oportunidad de que nosotros consolidemos la transformación de México”, declaró.

Afirmó que, de aprobarse su propuesta en Junta de Coordinación, sería enviada a su homólogo Ricardo Monreal a fin de que se someta a consideración en el Senado de la República y se integren los grupos de trabajo y se generen los diálogos.

Reformas de AMLO, “con errores de primaria”, critica el PRI

Las reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso “tienen errores de primaria”, criticó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Antes de comenzar su revisión y discusión, primero tienen que subsanar los errores que traen, tienen muchos errores de formalidad”, aclaró. “La reforma de las pensiones no traía el impacto presupuestal -el costo financiero que tendrá dar pensiones del 100 por ciento del salario a trabajadores-, lo trajeron días después, pero mal” dijo.

En entrevista, explicó que “dos reformas constitucionales no les pusieron impacto presupuestal. Enviaron después dos oficios para eso pero con errores, porque se refieren a artículos que no existen o transcriben artículos de otra ley, porque en que señalan no existe.

Precisó que “son tan malas las reformas que en una de ellas, en la hoja de impacto presupuestal, dice ´en referencia lo que dice el artículo 11 transitorio, y el 11 no existe. Y en el otro impacto presupuestal -la de salario- dice ‘transcribimos el artículo décimo’ de la supuesta reforma y pusieron otro. Esto no es serio”.

Además, en su cuenta de redes sociales escribió: “Error en reforma. Funcionarios cometen falla de primaria en dos iniciativas. En términos claros, no incluyeron impacto presupuestal; los mediocres oficios se refieren a un artículo inexistente y a otro sin relación al tema... y el impacto de presupuesto llegó días después”.

Moreira insistió en que aprobarían las reformas de pensiones y la de salarios, “pero no es lo que se dijo en la presentación de las iniciativas”. La de pensiones “es muy neoliberal y no se va a beneficiar a todos los que ya están jubilados, los que no tengan 65 años no cuentan”.

“No echan para atrás las reformas de Ernesto Zedillo y la de Felipe Calderón, no es cierto, las están reforzando. Las reformas son más neoliberales que la de esos expresidentes”, subrayó.

Anticipó que el PRI va a favor también de la que se refiere a las comunidades indígenas, pero que no desaparezca el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que en realidad se fusiona y pasa a ser parte de la Secretaría de Cultura.

También insistió en su reto a Morena a que se vote ya, de inmediato, las reformas de la semana laboral de 40 horas, la de pensión para adultos mayores a los 60 años y no sólo que sea a los que tengan 65 años”.